李四川 蘇巧慧 勤跑基層 三重里長餐會搶人氣

里長是守望民意第一線，如何爭取里長支持是重中之重。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨晚都出席三重區里長聯誼餐會，尬場拚人氣。

李四川、蘇巧慧先後到場，與里長熱情互動，李四川說，投入市長選舉後，更能體會里長面對基層問題的辛勞。市長侯友宜正在澳洲訪問，副市長劉和然代表侯市長出席，劉說，三重近年發展顯著，包括第二行政中心、圖書館等重大建設都將在今年完成，帶動溪北地區整體發展。

蘇巧慧則說，她已在新北勤跑逾五百天，在新北跑透透，目的就是蒐集第一線意見。她指出，里長聯誼會是與基層直接交流的重要場合，透過與各地里長互動，彙整地方需求，提出讓新北升級的具體方向，「我的團隊是準備最充分的一隊」。

淡江大橋夜晚因風切產生嗡鳴聲，造成居民難以入眠。李四川前晚到八里區與多名里長會面，直接到淡江大橋旁實地勘查，李四川說，根據公路局初判，嗡鳴聲可能來自人行道扶手縫隙的風切共振，不少建物有類似狀況，透過吸音材料、封閉空隙等方式可改善。

蘇巧慧則說，該議題三月初即由在地議員鄭宇恩關切，完成會勘與後續改善時程規畫，預計四月底前處理，地方問題愈多人關心愈好。

李四川說，城市治理唯有站在第一線，才能快速解決民眾問題。李競辦表示，Homestay模式會持續深入基層聽民意。