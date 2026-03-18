陳光復摔傷1個月選局撲溯迷離 臉書今晚強調「參選到底」

澎湖縣長陳光復大年初一不慎摔倒昏迷，動過兩次開顱減壓手術，本月14日完成顱骨成形復原，家人今晚更在臉書以簡短的7個字宣示「陳光復參選到底」，讓先前換將之說不攻而破。

過年期間陳光復在澎湖縣文化局演藝廳階梯處不慎摔倒昏迷，轉送高雄榮總醫院住護之今，家人日前披露，他已完成顱骨成形復原，腦壓回復穩定，身體狀況進步。不少支持者擔心他腦傷可能影響年底連任之路，但陳的家人今晚透過臉書宣布，陳光復參選到底。

陳光復住院期間，健康狀況外界霧裡看花，競選對手則動作不斷，其中國民黨徵召陳光復小同鄉湖西鄉長陳振中參選，馬公前市長葉竹林以無黨身捲土重來，民進黨方面因陳光復傷勢不明朗，傳出可能由副縣長林皆興，甚或陳光復的妻吳秋瑾代為出征，連澎科大校長也不排除可能。

但陳光復家人始終不置可否，讓選情陷入迷霧，今晚則明白宣示，陳光復將參選到底。支持者紛留言「加油」，期待他繼續帶領澎湖。