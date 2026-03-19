國民黨啟動南二都議員布局 藍綠攻防漸成形

國民黨現任市議員李中岑（前左）、蔡宗豪（前右）今聯袂完成登記，以「1+1大於2」合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」。圖／蔡宗豪服務處提供

南台灣選戰升溫，繼民進黨完成南二都議員初選後，國民黨也啟動布局，台南第一梯次昨登記截止，九個選區原計提名十七人，最後十四人完成登記。高雄首波提名登記訂下周展開，藍綠攻防態勢將逐步成形。

國民黨第一梯次南市議員登記作業至下午四時截止。挑戰北、中西區（第八選區）的童小芸，化身手持正義之劍的二點○版神力女超人；議員李中岑、蔡宗豪聯袂登記，以一加一大於一合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」。其中蔡宗豪登記前老婆突有產兆，母女均安，他笑說「女兒是自己的最強助選員」。

曾任北區振興里長的童小芸是國民黨台南市長參選人謝龍介愛將，二○二二年參選議員失利，這次改在第八選區參選。第八選區議員蔡宗豪昨與第六選區議員李中岑聯袂完成登記，盼結合蔡的青年衝勁與李的服務經驗，發揮雙倍戰力，第六選區另有媒體人姚正玉續挑戰。

國民黨高雄市黨部昨公布議員選舉第一梯次提名登記事項，廿三、廿四日兩天領表，廿四至廿六日受理登記，第一梯次涵蓋十二個選區，其中左楠與鳳山被視為藍綠對決熱區，但第八、第十及第十二選區留待後續梯次辦理。市黨部主委柯志恩強調，提名以「穩定現任、全力爭取」過半席次為目標。

高雄第八選區（前金、新興、苓雅）與第十選區（前鎮、小港）議員黃紹庭與曾麗燕皆捲入涉詐助理費案，黃有意拚連任、曾若未獲改判恐難再戰；第十二選區為平地原住民選區，仍在協調。