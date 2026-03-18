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影／「台中的未來不只如此」 江啟臣：但要有對的人、對的政策

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
爭取國民黨下屆台中市長初選提名的立法院副院長江啟臣（右二）今晚在大里公園（西榮福德祠）舉辦見面會，場面熱鬧。圖／江啟臣提供
爭取國民黨下屆台中市長初選提名的立法院副院長江啟臣（右二）今晚在大里公園（西榮福德祠）舉辦見面會，場面熱鬧。圖／江啟臣提供

爭取國民黨下屆台中市長初選提名的立法院副院長江啟臣今晚在大里公園（西榮福德祠）舉辦見面會。立委游顥、牛煦庭、羅智強到場，齊聲呼籲鄉親守住民調電話，「不要讓準備8年的男子漢孤單」，呼籲大家團結讓江啟臣接棒盧秀燕市長，將台中打造成具備國際視野的「旗艦城市」。

2026九合一選舉

上周奪下世界盃室內拔河賽金牌的台中市拔河隊，特別獻上金牌給江啟臣。這支金牌隊伍象徵著團結與堅韌，也象徵著台中人將齊心協力，把江啟臣「拉」進市府，展現台中啟程、打造旗艦城的必勝決心。

游顥和江啟臣同樣曾是海龍蛙兵，他肯定江啟臣「十年磨一劍」，隨時都處於最巔峰的狀態。民進黨因畏懼江啟臣的戰力，極力想干擾民調，鄉親一定要當江啟臣的堅強後盾，守住民調電話，唯一支持江啟臣。

牛煦庭是江啟臣政大外交系的學弟，他說，台中是人口成長的活力城市，需要有格局的領袖接棒，這8年的等待太久了，但時間到了，不要讓準備8年的男子漢孤單，大家一定要團結，讓最好的人才延續盧秀燕市長的好成績。

羅智強說，江啟臣平常心心念念的就是台中，一個具有國際觀、卓越領導力，還有國政高度的台中市長，不選他選誰？大家一定要全力支持江啟臣。

江啟臣致詞時說，台中人口在過去15年反倒增加21萬人，但未來不只是現在這樣的局面而已，未來絕對會更幸福、一定會更國際化、更宜居，未來可以有更多的產業和就業機會，會有更多的年輕家庭願意住在台中市。但是，這些沒有辦法憑空得來，要有對的人、對的政策。就像這8年來盧秀燕市長的執政讓大家安心、安定我們的人口數才能增加，成為六度評比當中最幸福的城市。

但是我們不只要這樣，我們不只要更幸福，還要更國際化、更在地、更接軌全世界。大里區未來也要升級，讓產業脫胎換骨，讓過去的傳統產業進入到未來的AI產業。江啟臣感性呼籲：「請大家在家守著電話、守住江啟臣，讓我們一起贏得初選，贏得台中的未來！」

爭取國民黨下屆台中市長初選提名的立法院副院長江啟臣（右二）今晚在大里公園（西榮福德祠）舉辦見面會，立委游顥、牛煦庭、羅智強前往助陣。圖／江啟臣提供
爭取國民黨下屆台中市長初選提名的立法院副院長江啟臣（右二）今晚在大里公園（西榮福德祠）舉辦見面會，立委游顥、牛煦庭、羅智強前往助陣。圖／江啟臣提供

上周奪下世界盃室內拔河賽金牌的台中市拔河隊，特別獻上金牌給江啟臣表示支持。圖／江啟臣提供
上周奪下世界盃室內拔河賽金牌的台中市拔河隊，特別獻上金牌給江啟臣表示支持。圖／江啟臣提供

海龍蛙兵 台中市 牛煦庭 江啟臣

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