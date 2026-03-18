聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧接力現身三重餐會 高歌「粉紅超跑」炒熱氣氛

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北長參選人蘇巧慧（右二）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影
民進黨新北長參選人蘇巧慧（右二）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

新北市三重區里長聯誼會新春餐會今晚間舉行，藍綠陣營接力現身。國民黨新北市長參選人李四川先行離場後，民進黨新北長參選人蘇巧慧約晚間8時抵達會場，除向在場里長致詞拜年，還在致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。

2026九合一選舉

蘇巧慧致詞時表示，長期與三重地區里長互動密切，過去10年累積大量服務經驗，近500天來更進一步擴大服務範圍，深入地方大街小巷，與議員及團隊共同處理民眾反映事項，「只要有需求，我們都盡全力解決」。她也肯定三重里長彼此合作密切、組織運作順暢，讓地方治理更有效率。

她指出，未來將持續推動市政願景，包括加速都市更新、改善市容環境，同時也已提出免費營養午餐、減輕醫療負擔、長者假牙補助及敬老卡升級等六大福利政策，獲得現場里長正面回應。她強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。

蘇巧慧最後也向在場里長喊話，盼大家在年底選舉順利連任，延續團隊合作，一起為新北市發展努力，並表示希望未來有機會與地方攜手推動更多建設。

民進黨新北長參選人蘇巧慧（右）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影
民進黨新北長參選人蘇巧慧（右）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

民進黨新北長參選人蘇巧慧（左三）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影
民進黨新北長參選人蘇巧慧（左三）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧致詞後獻唱白沙屯媽祖的主題曲「粉紅超跑」，一邊唱一邊走下台與各里里長互動，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

民進黨新北長參選人蘇巧慧（右）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影
民進黨新北長參選人蘇巧慧（右）強調，自己是「開支票一定兌現」的人，會用過去成績作為保證，持續以誠懇、務實態度服務市民。記者張策／攝影

都市更新 營養午餐 三重

延伸閱讀

參選台中市長拋政見 何欣純：嬰幼兒營養補助擴大到3歲以下

川伯動起來！夜赴淡江大橋考察風切聲 面對面回應里長

新北市長選戰加溫 李四川 蘇巧慧 提名後首度同框

李四川甫獲徵召戰新北 第一時間請益侯友宜、劉和然

相關新聞

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

迎戰年底九合一選舉，促進在野力量合作，國民黨、民眾黨昨正式拍板「藍白聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理；若須經由民調決定人選，有關民調樣本數、抽樣方式及加權方法等執行細節，由雙方另行議定。

新聞眼／藍白堆積善意…在野合作一小步 成就政黨輪替一大步

在日前宣布共同政策願景之後，藍白選舉合作協議昨天正式出爐，內容不只談候選人整合機制，還觸及聯合輔選與選後合作治理；歷經君悅會談藍白破局的慘痛教訓，在野兩黨首度以制度化文件落實跨黨派合作，各自帶了更多善意與誠意重上談判桌，正因兩黨都有不能輸的理由。

2026危機 柯文哲：彰宜竹縣恐變綠地

針對藍白合方案，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，中國歷史從未出現成功的聯合政府，因此不要過度幻想；藍白仍可以合作，只要講清楚規則與制度。對年底選舉，柯文哲坦言很有危機，全台縣市「綠轉藍較困難，藍轉綠相對容易」，國民黨不要太高估自己。

聯合治理全面擴大？藍態度保留 白未堅持

國民黨與民眾黨「政黨合作協議」昨終於正式拍板。據了解，在磋商階段，藍白雙方各自版本的精神方向大致相同，但在民調執行細節與選後合作治理的構想有所出入，包括白營原希望明定民調樣本數及聯合治理的概念能擴及其他縣市；經過溝通，民眾黨最終未堅持。

藍白協議「聯合治理」縣市長協商縣市都適用

國民黨與民眾黨昨天拍板「兩黨聯合治理暨地方選舉合作協議」，據了解，藍白合作協議第五點載明「選後合作治理」，不僅適用於目前縣市首長需要整合的新北市、宜蘭縣及嘉義市，以及禮讓白營的新竹市，只要是藍白經過協商、決定合作的縣市都適用。只要兩黨確定共推支持人選，未來無論藍或白執政，縣市府團隊都將邀請雙方專業人才參與縣市政事務，落實聯合治理。

李四川、蘇巧慧勤跑基層 三重里長餐會搶人氣

里長是守望民意第一線，如何爭取里長支持是重中之重。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨晚都出席三重區里長聯誼餐會，尬場拚人氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。