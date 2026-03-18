民調追近李四川 蘇巧慧：勤跑基層逾500天獲肯定

三重區里長聯誼會新春餐會今登場，藍綠陣營新北市長潛在人選接力現身。國民黨的李四川率先到場與里長互動後離開，民進黨立委蘇巧慧則於其離場後抵達，並接受媒體聯訪，強調已在新北勤跑逾500天，持續傾聽基層聲音。

蘇巧慧表示，這段期間自己「在新北跑透透」，無論大小活動都盡量親力親為參與，目的就是蒐集第一線意見。她指出，里長聯誼會是與基層直接交流的重要場合，自己當天也是從新店行程趕赴三重，希望透過與各地里長互動，彙整地方需求，提出讓新北升級的具體方向。

針對近期民調顯示支持度追近李四川，蘇巧慧表示，團隊是「最早準備、也準備最充分的一隊」，並感謝在地議員提供紮實意見，讓政策與政見更貼近民意，進而獲得民眾支持。她認為，民調表現反映的是長期經營的成果，未來仍會持續深入基層。

至於李四川近期關注淡江大橋風切聲問題，蘇巧慧也指出，該議題早在3月初即由在地議員鄭宇恩關切，並已完成會勘與後續改善時程規畫，預計4月底前處理。她強調，地方問題越多人關心越好，中央與地方應共同合作解決。