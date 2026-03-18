藍白如何產生宜蘭縣長參選人？吳宗憲尊重黨中央決定 陳琬惠盼做民調

國民黨中常會今天通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策、縣市長提名、民調與整合方式等。對於宜蘭藍白縣長參選人要如何決定人選？國民黨參選人吳宗憲表示，尊重黨中央決策；民眾黨縣長參選人陳琬惠希望以公開的民調產生人選。

陳琬惠表示，兩位黨主席都說要「開大門走大路」，所以她主張雙方透過民調決定最強人選，並且公開民調結果；吳宗憲說，除了尊重黨中央決策，建議要注意民進黨總是操弄選舉制度，一定會出手介入來選擇他想要的對手，這是民進黨過往用過的招數，在運作的時候必須要小心這個點。

國民黨中常會下午通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」共六條，包括共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，選後合作治理等；其中在縣市長提名合作機制方面，雙方同意採取「先提名、再整合、共同推舉一人」方式進行縣市長合作，整合原則以民意調查所反應的社會支持度為主要依據及決策參考。

目前吳宗憲與陳琬惠都尚未討論到執政後要如何配合，也沒有提到誰當副縣長等，原則上若藍白產生縣長參選人，將會先針對共同政見做為選戰主軸。