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三重里長聯誼會餐會登場 李四川勤跑基層、劉和然力挺
三重區里長聯誼會今舉辦新春聯誼餐會，現場氣氛熱絡，國民黨新北市長參選人李四川、新北市副市長劉和然均出席，與里長及地方人士互動交流，展現基層經營力道。
2026九合一選舉
李四川約晚間6時40分抵達會場，一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。致詞時他表示，投入新北市長選舉後，更能體會里長在第一線面對基層問題的辛勞，強調市政推動須仰賴里長與市民共同努力。他也提到，昨晚親自前往淡江大橋了解低頻風切聲問題，相關研究報告預計下周出爐，盼能於4月底前提出改善方案。
李四川指出，未來將持續走訪各區里長，傾聽地方對建設與發展的意見，並據此提出更具體的市政規畫。他於晚間約7時15分離開會場，離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。
副市長劉和然則代表市長侯友宜出席致意，表示侯目前人在澳洲，市府團隊仍持續推動各項建設。他指出，三重近年在市府投入下已有明顯發展，包括行政中心與圖書館等重大建設預計今年陸續完成，帶動溪北地區整體發展。
劉和然並點名李四川，肯定其長期在新北市建設上的貢獻。他表示，三重及溪北地區近年建設能順利推動，李四川在副市長任內投入甚深，「對我們整體建設幫助很大」，並直言未來市政「一棒接一棒，接棒會很順利」，再度公開表達支持。
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