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三重里長聯誼會餐會登場 李四川勤跑基層、劉和然力挺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三重區里長聯誼會今舉辦新春聯誼餐會，現場氣氛熱絡，國民黨新北市長參選人李四川、新北市副市長劉和然均出席，與里長及地方人士互動交流，展現基層經營力道。

2026九合一選舉

李四川約晚間6時40分抵達會場，一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。致詞時他表示，投入新北市長選舉後，更能體會里長在第一線面對基層問題的辛勞，強調市政推動須仰賴里長與市民共同努力。他也提到，昨晚親自前往淡江大橋了解低頻風切聲問題，相關研究報告預計下周出爐，盼能於4月底前提出改善方案。

李四川指出，未來將持續走訪各區里長，傾聽地方對建設與發展的意見，並據此提出更具體的市政規畫。他於晚間約7時15分離開會場，離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。

副市長劉和然則代表市長侯友宜出席致意，表示侯目前人在澳洲，市府團隊仍持續推動各項建設。他指出，三重近年在市府投入下已有明顯發展，包括行政中心與圖書館等重大建設預計今年陸續完成，帶動溪北地區整體發展。

劉和然並點名李四川，肯定其長期在新北市建設上的貢獻。他表示，三重及溪北地區近年建設能順利推動，李四川在副市長任內投入甚深，「對我們整體建設幫助很大」，並直言未來市政「一棒接一棒，接棒會很順利」，再度公開表達支持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川表示參選後能體會里長在第一線面對基層問題的辛勞，強調市政推動須仰賴里長與市民共同努力。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示參選後能體會里長在第一線面對基層問題的辛勞，強調市政推動須仰賴里長與市民共同努力。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨新北市長參選人李四川離場前仍逐桌敬酒，與在場里長互動頻繁。記者張策／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市副市長劉和然致詞時再度公開力挺李四川。記者張策／攝影
新北市副市長劉和然致詞時再度公開力挺李四川。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川一到場便逐桌與里長們寒暄致意、握手問候，現場互動熱烈。記者張策／攝影

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