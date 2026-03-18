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點名2026三縣市恐藍轉綠 柯文哲直呼：國民黨怎會有樂觀本錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

2026九合一選舉將在11月28日投票，各黨紛紛開始推派人馬布局各地縣市長、議員。民眾黨前主席柯文哲今（18）日接受《少康戰情室》專訪時分析，雖然國民黨在去年大罷免取得「31比0」的空前勝利，但柯指出九合一和大罷免選舉氛圍完全不同，大膽預估藍營執政3縣市可能「藍天變綠地」，直呼「國民黨怎麼會有樂觀的本錢？」

2026九合一選舉

根據「TVBS」報導，柯文哲接受《少康戰情室》專訪時分析2026九合一大選情勢，雖然國民黨在去年以「31比0」順利挺過大罷免危機，但今年的氛圍和當時非常不同。柯文哲坦言，目前國民黨執政的新竹縣、彰化縣、與宜蘭縣可能在年底選舉時翻盤「藍天變綠地」，但目前藍營的態度讓柯感嘆「國民黨怎麼會有樂觀的本錢？」

除了柯文哲之外，資深媒體人吳子嘉也曾預言2026國民黨恐出現掉棒危機，吳直言「新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣」都可能敗選。對此，國民黨主席鄭麗文當時回應，國民黨對2026戰戰兢兢，此刻預言選舉結果為之過早。

截至今日，柯文哲擔憂的藍轉綠三縣市中，國民黨僅有宜蘭縣確定推派立委吳宗憲參選，彰化縣是立委謝衣鳯、前彰化副縣長柯呈枋爭取提名，新竹縣則是立委徐欣瑩和副縣長陳見賢捉對競爭。

而對於外界矚目的2026藍白合，鄭麗文表示，兩黨將各推3人組成協商工作小組，國民黨成員涵蓋李乾龍、李哲華、尹乃菁；人選推舉將以民調機制為主，並參考各選區意願進行協調。

柯文哲 國民黨 民眾黨 鄭麗文 藍白合 九合一選舉

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