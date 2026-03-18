聽新聞
0:00 / 0:00

李四川談藍白合：尊重黨部協議、傾聽地方聲音

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席三重區里長聯誼會新春餐會，對藍白合議題及民調做出回應。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席三重區里長聯誼會新春餐會，對藍白合議題及民調做出回應。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席三重區里長聯誼會新春聯誼餐會，針對藍白整合方式與近期民調變化表示，相關決策將尊重黨部協調結果，並強調自己會按照既定步調推進選戰，持續傾聽地方基層聲音。

2026九合一選舉

對於藍白協議採「全民調」方式決定人選，李四川表示，相關機制仍由黨部與藍白協調，他個人「都尊重黨部的決定」。至於外界關注的對比式民調，他未多做評論，僅重申將配合整體規畫。

針對最新民調顯示其與民進黨立委蘇巧慧支持度差距縮小至約1個百分點，李四川表示，民調本來就會上上下下，自己都會悉心參考，但不會因此改變節奏，「還是會照著我的步驟」，並持續傾聽基層聲音。

對於外界質疑近期公開行程偏少，李四川則回應，實際上行程並未減少，只是未對外公開。他表示，自己從清晨6點多便開始跑行程，今天已拜訪完八里所有的里長，「一定會按照我的步驟，提出對新北市精進的政策」。

李四川強調，未來將在完整蒐集地方意見後，提出更具體的新北市政精進方案，作為後續選戰與政策規畫的重要依據。

藍白合 蘇巧慧 新北

延伸閱讀

藍白嘉市長整合民調 張啓楷：月底前產生

台中北屯議員藍白提名 月底拚民調

在野合作 藍白共推政見 正視民生

聲援川伯 朱立倫串聯北北基桃

相關新聞

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

迎戰年底九合一選舉，促進在野力量合作，國民黨、民眾黨昨正式拍板「藍白聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理；若須經由民調決定人選，有關民調樣本數、抽樣方式及加權方法等執行細節，由雙方另行議定。

新聞眼／藍白堆積善意…在野合作一小步 成就政黨輪替一大步

在日前宣布共同政策願景之後，藍白選舉合作協議昨天正式出爐，內容不只談候選人整合機制，還觸及聯合輔選與選後合作治理；歷經君悅會談藍白破局的慘痛教訓，在野兩黨首度以制度化文件落實跨黨派合作，各自帶了更多善意與誠意重上談判桌，正因兩黨都有不能輸的理由。

2026危機 柯文哲：彰宜竹縣恐變綠地

針對藍白合方案，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，中國歷史從未出現成功的聯合政府，因此不要過度幻想；藍白仍可以合作，只要講清楚規則與制度。對年底選舉，柯文哲坦言很有危機，全台縣市「綠轉藍較困難，藍轉綠相對容易」，國民黨不要太高估自己。

聯合治理全面擴大？藍態度保留 白未堅持

國民黨與民眾黨「政黨合作協議」昨終於正式拍板。據了解，在磋商階段，藍白雙方各自版本的精神方向大致相同，但在民調執行細節與選後合作治理的構想有所出入，包括白營原希望明定民調樣本數及聯合治理的概念能擴及其他縣市；經過溝通，民眾黨最終未堅持。

藍白協議「聯合治理」縣市長協商縣市都適用

國民黨與民眾黨昨天拍板「兩黨聯合治理暨地方選舉合作協議」，據了解，藍白合作協議第五點載明「選後合作治理」，不僅適用於目前縣市首長需要整合的新北市、宜蘭縣及嘉義市，以及禮讓白營的新竹市，只要是藍白經過協商、決定合作的縣市都適用。只要兩黨確定共推支持人選，未來無論藍或白執政，縣市府團隊都將邀請雙方專業人才參與縣市政事務，落實聯合治理。

李四川、蘇巧慧勤跑基層 三重里長餐會搶人氣

里長是守望民意第一線，如何爭取里長支持是重中之重。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨晚都出席三重區里長聯誼餐會，尬場拚人氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。