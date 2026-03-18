謝龍介人氣高...在汐止中正市場陪何元楷拜票 關廟麵也成向攤商拉票話題

國民黨新北市議員參選人何元楷今到汐止中正市場拜票，參選台南市長的立委謝龍介全程陪同。何元楷把在市場買來的大蒜和蒜頭送給謝龍介，兩人互祝當選（凍蒜）。謝在市場為何拉票，看到廟麵象也成和攤商互動的話題，親和力十足。

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨除提名現任議員白珮茹，將再提名1名新人。因為有3人爭取出線，將辦初選民調決定人選。3人分別為擔任台北市立委羅智強辦公室主任的何元楷，還有國民黨前發言人蕭敬嚴，以及擔任國民黨汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、

何元楷表示，邀請到高人氣的謝龍介到汐止相挺，對他絕對是一大加分，因為謝龍介長期深耕基層，再加上他一口流利的台語造就了高人氣，市場內許多支持者直呼謝龍介是他們的「偶像」，簡直「神助攻」。

何元楷說，透過市場掃街，能夠最直接聽見基層聲音，了解市民真正的需求。未來若有機會進入議會，將持續為地方建設努力打拚，不辜負鄉親的期待。

何元楷勤跑基層，拜票過程中，不少人說已看過何元楷好幾次，留下好印象，也有人主動上前打招呼，為他加油打氣。

謝龍介表示，自己一向支持年輕人投入公共服務，認為在國家民主發展的過程中，若有更多青年參與，將對整體社會帶來正面影響。他期許何元楷能夠秉持初衷，持續以服務民眾為志業，並呼籲大家一定要支持何元楷。

參選台南市長的立委謝龍介（右）今到新北市汐止為爭取參選市議員的何元楷（左）拉票。何送謝從市場買來的大蒜和蒜頭，兩人互祝當選（凍蒜）。記者邱瑞杰／攝影

參選台南市長的立委謝龍介（中）今天陪同爭取參選新北市議員的何元楷（左），到汐止中正市場拜票，民眾要求合照。圖／何元楷提供

參選台南市長的立委謝龍介（中）今天陪同爭取參選新北市議員的何元楷（右），到汐止中正市場拜票，助何初選民調出線。記者邱瑞杰／攝影

參選台南市長的立委謝龍介（中）今天陪同爭取參選新北市議員的何元楷（右），到汐止中正市場拜票，助何初選民調出線。記者邱瑞杰／攝影