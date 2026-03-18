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最強助選員！台南最年輕市議員登記連任 「愛女」提前報到
國民黨台南市議員蔡宗豪今天前往黨部辦理參選連任黨內登記，出門前夕老婆的羊水突然破裂，女兒比預產期提前一個多月報到，民間盛傳「娶某前、生子後」運勢最旺，堪稱是拚連任的「最強大的應援」。
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蔡宗豪表示，今天原本是安排好要前往黨部正式登記參選的日子，團隊與支持者都已就緒，沒想到前腳剛出門，就收到老婆突然破水的訊息。當時真的腦袋一片空白、手忙腳亂，趕緊先護送老婆直奔醫院。
蔡宗豪開玩笑地說，民間盛傳「娶某前、生子後」運勢最旺，蔡小妹似乎知道爸爸正要邁向連任之路的關鍵時刻，原先預產期是四月下旬，卻特別挑在「登記日」提前驚喜降臨。
蔡宗豪表示，升格為父親後對「育兒政策」有了更深刻的切身感受。看著嬌小的女兒，他強調未來對「友善托育」與「減輕年輕家庭負擔」的政見將不再只是紙上談兵，而是他作為一個父親對下一代的承諾。
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