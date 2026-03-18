聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨拍板2026新一波提名 徵召林瑞祥選南投仁愛鄉長
迎戰年底九合一選舉，民眾黨今天拍板新一波提名，徵召黨員林瑞祥參選南投縣仁愛鄉長、黨員高采翎參選彰化縣山地原住民選區議員。此外，決策委員會也提出直轄市及縣市議員第八波提名選區公告，包括台中市清水梧棲沙鹿區、高雄市三民區將各提名1名參選人。
2026九合一選舉
民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會舉薦，徵召黨員林瑞祥參選南投縣仁愛鄉長、黨員高采翎參選彰化縣山地原住民選區議員。
此外，中央委員會也通過新一波縣市議員提名名單，包括新北市蘆洲三重區陳彥廷、新北市樹林鶯歌土城三峽區吳亞倫、新竹縣竹北市東區游雅婷、台南市後壁白河東山鹽水新營柳營區陳詩薇、台南市永康區林乃立。
民眾黨表示，選舉決策委員會昨天召開會議，提出2026年直轄市及縣市議員第八波提名選區公告，包含台中市清水梧棲沙鹿區、高雄市三民區，上述選舉區將各提名1名參選人，3月19日上午9時公告登記，3月25日下午6時截止，登記資格一併上網公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。