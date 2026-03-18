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綠營「美女刺客」要出戰？傳將返鄉參選宜蘭市長 韓瑩：確實有收到徵詢

中央社／ 台北18日電
民進黨發言人韓瑩頻頻被點名返鄉，以「美女刺客」投入宜蘭縣選舉。圖／本報資料照
民進黨發言人韓瑩頻頻被點名返鄉，以「美女刺客」投入宜蘭縣選舉。圖／本報資料照

布局年底地方大選，傳出民進黨擬徵召發言人韓瑩扮演「美女刺客」返鄉參選宜蘭市長。對此，韓瑩今天受訪表示，確實有收到地方徵詢的意見，尊重地方黨部相關程序及評估作業。

2026九合一選舉

民進黨推派形象清新的律師林國漳參選宜蘭縣長，而在鄉鎮市長布局方面，現任宜蘭市長是國民黨籍的陳美玲，近來傳出民進黨鎖定韓瑩出戰宜蘭市長。

對於返鄉參選傳聞，韓瑩今天受訪表示，很謝謝媒體這幾天對她還有宜蘭的關心，她確實有持續收到地方徵詢的意見，尊重地方黨部相關程序及提名作業。

至於她參選是否與舅舅、行政院政務委員陳金德有關，韓瑩回應，如果有機會能夠回鄉貢獻，應該都是非常好的事情，舅舅當然也是她政治上的前輩，之後也會持續跟他請教。

韓瑩是1989年出生，輔仁大學經濟學系畢業，現於台大經濟研究所進修。她曾擔任記者、主播，2024年出任民進黨發言人，負責國際外交範疇，論述清晰、空戰火力強。

陳金德 行政院 布局 民進黨 宜蘭

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