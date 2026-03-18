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兵家必爭！國民黨頭份市長選舉內參民調完成 張淑芬：以藍營大局為重

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天內參民調，苗栗縣副議長張淑芬（前排左三）在此布局下勝出。記者胡蓬生／攝影
國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天內參民調，苗栗縣副議長張淑芬（前排左三）在此布局下勝出。記者胡蓬生／攝影

國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天的內參民調，苗栗縣副議長張淑芬在此布局下勝出。張淑芬表示，她已聽說此事，但沒看到報告，對內參民調的數據並不清楚，只知道和縣議員徐功凡差距很小，在誤差值內可說「不分上下」，她會以藍營全局為重，並與縣長鍾東錦及縣黨部主委溝通，審慎評估是否參選，相信在鍾縣長這隻強大的母雞帶領下，藍營今年選情很樂觀。

2026九合一選舉

頭份是全縣人口最多的鄉鎮市，也是兵家必爭的大票倉，國民黨這份內參民調在3月15到17日進行，以張淑芬、縣議員陳永賢、徐功凡與可能的綠營假想敵無黨籍縣議員曾玟學進行對比。

苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委李文斌今天對媒體透露，內參民調由張淑芬勝出，因是內參民調，因此不會公開名次與數據，民調結果也不代表勝出者就是國民黨選定的頭份市長參選人，最終還是會交由黨中央討論協調。

張淑芬上午與黨內參與民調的人選都在興華高中參加縣府的下鄉座談會。張淑芬表示，她沒看到民調數據，只知道與徐功凡差距極小，可能在誤差範圍內，且不論是她或徐功凡參選，結果都勝出，這次被列入民調對 象的都是自家兄弟姊妹，為了黨內和諧和藍營大局及培養年輕世代，她會非常慎重評估參選與否。

徐功凡表示，他早在去年十月就率先表態要參選市長，且獲得鍾縣長、徐耀昌前縣長、張淑芬副議長及市長羅雪珠、立委邱鎮軍的支持，參選意願很明確。

被當成「假想敵」的曾玟學表示，國民黨自行辦理內參民調，不論是內部自行對比或是找一個假想敵對比都是對方的家務事，他予以尊重不會過問，年底他還是會為鄉親服務，至於在那一個戰鬥位置，他還在評估中。

苗栗縣副議長張淑芬表示縣長鍾東錦是強大的「母雞」，她對國民黨年底選情很樂觀。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣副議長張淑芬表示縣長鍾東錦是強大的「母雞」，她對國民黨年底選情很樂觀。記者胡蓬生／攝影

國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天「內參民調」，苗栗縣副議長張淑芬在這份民調勝出。記者胡蓬生／攝影
國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天「內參民調」，苗栗縣副議長張淑芬在這份民調勝出。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 李文斌 民調

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