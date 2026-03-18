藍營中正萬華內戰…李孝亮「遭檢舉損害形象」不懲處 周世雄酸：出事推給黨

國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮遭檢舉損害黨的形象，今早國民黨北市黨部公告，檢舉不予懲處。不料，同選區議員參選人周世雄發文批面對爭議要誠實面對，後方有人有事媽媽扛、出事推給黨。

李孝亮的檢舉案是由國民黨士林青工會前會長丁揚修提出，指李孝亮將罷免失敗歸咎於黨中央不作為，甚至和綠營里長、媽媽及媒體陳情，影響到國民黨前黨部主委黃呂錦茹聲譽。

周世雄酸，面對爭議應誠實面對，動輒點名二位黨主席進行政治情勒，這才是真正的政治操作。而紀律委員會不予懲處，顯然是為了黨內團結大局，不願讓個人爭議成為民進黨攻擊的破口。

周世雄再暗指李孝亮，莫因個人聲量而犧牲黨的聲譽，當黨工與前輩在前線打拼，後方卻有人有事媽媽扛、出事推給黨，此舉令廣大基層黨員情何以堪？

他說，公眾人物應有獨立人格與是非觀，而非一方面認同對黨的無理謾罵，一方面又享受黨的資源，這在邏輯與政治倫理上都難以自圓其說。