台南選戰民調大戰有內幕 未來勝富的關鍵是沈默螺旋與假民調

台南被戲稱是「派顆西瓜都能贏」的深綠票倉，但最近民調卻顯示大幅差距，有的民調說謝龍介逼近陳亭妃，有的民調說陳亭妃大幅領先。傳播學者指出，未來勝富的關鍵在於沉默螺旋跟假民調的對決。

有「台灣最佛系的政論節目」之稱的《看人間》揭露，2026年台南市長將上演「神仙打架」——國民黨的「龍介仙」謝龍介，對決民進黨的「媽祖婆」陳亭妃。而最新曝光的民調數據，更是讓不少綠營支持者捏了一把冷汗，擔心賴清德總統的「本命區」拉警報了嗎。

台南市長對戰組合的背景大有來頭。代表國民黨出戰，呼聲極高的謝龍介，以其一口流利且道地的台語，加上渾然天成的幽默感，在政壇獨樹一格。他不僅在婆媽界吃得開，連年輕人都覺得他超有哏，甚至被網友笑稱是「被政治耽誤的演藝奇葩」。

他的對手，民進黨籍立委陳亭妃，更是自帶「神明光環」。文大戲劇系科班出身的她，曾經在電視劇中飾演過媽祖，因此獲得「媽祖婆」的稱號。陳亭妃深耕台南多年，基層實力雄厚，這次披上綠營戰袍出征，可謂佔盡了主場優勢。

一邊是幽默風趣的「龍介仙」，一邊是法力無邊的「媽祖婆」，神仙級的對決，讓人覺得精彩可期！不過，真正讓這場選戰充滿懸念的，是《鉅聞天下》三月的民調數據，陳亭妃只以45.96%的支持度暫時領先，謝龍介緊追在後，拿下了40.57%的支持率。雙方的差距僅約5.39%，已經逼近統計學上的誤差範圍。

台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，《鉅聞天下》班底就是原本《菱傳媒》，是上次台南市長選舉，民調最準的其中一家，所以數據值得重視。回顧上次台南市長選舉，謝龍介就已經拿下43.63%的選票，表現相當亮眼。如今他的支持度依然穩固，超過國民黨基本盤，這無疑是對民進黨的一大警訊。更值得注意的是民調的交叉分析結果。數據顯示，即便是對現任市長黃偉哲施政感到「滿意」的民眾當中，竟然也有高達一成五的選民表示會「轉投謝龍介」或是「兩人都不投」。這意味著民進黨的台南鐵票，出現了鬆動的跡象！

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，在這場勢均力敵的對決中，年輕選民的動向成為了雙方陣營必爭之地。雖然目前的數據顯示，年輕選民整體上較為偏好陳亭妃，但年輕人的投票行為向來多變且難以預測。謝龍介憑藉著在網路上的高人氣和幽默形象，在年輕族群中也擁有一定的吸引力，隨時可能上演逆襲。

莊伯仲和賴祥蔚在《看人間》也點出了一個關鍵因素——「沉默螺旋」效應。過去，許多泛藍支持者或是中間選民，可能因為覺得「反正謝龍介也不會當選」，而選擇民調時不表態，或是在投票日當天沒去投票。但這次不同，當民調顯示雙方差距如此之小，選情陷入膠著時，這些原本隱性的支持者，極有可能被激發出投票熱情，成為左右戰局的關鍵少數。

上次台南市長選舉，很多民調就說民進黨大幅領先，都被投票結果打臉。這次會不會又有類似的假民調，值得關注。《看人間》兩位主持人預言，隨著選戰升溫，一定會出現「假民調」或是「策略性民調」，試圖帶風向、操弄選情。

這場選戰還受到許多因素的影響：執政的民進黨施政表現、國際局勢的變化，都可能牽動台南選民的投票意向。

可以確定的是，2026年的台南市長選舉，絕對不再是過去那種「躺著選都能贏」的選局。這場「龍介仙」大戰「媽祖婆」的戲碼，不僅關乎台南市的未來，更攸關賴清德總統的「本命區」是否能守住。

聚傳媒