藍營中常會通過新人事案！吳宗憲請辭拚宜縣長選舉 尹乃菁接文傳會主委

國民黨苗栗縣黨部針對頭份市長選舉進行3天的內參民調，苗栗縣副議長張淑芬在此布局下勝出。張淑芬表示，她已聽說此事，但沒看到報告，對內參民調的數據並不清楚，只知道和縣議員徐功凡差距很小，在誤差值內可說「不分上下」，她會以藍營全局為重，並與縣長鍾東錦及縣黨部主委溝通，審慎評估是否參選，相信在鍾縣長這隻強大的母雞帶領下，藍營今年選情很樂觀。

2026-03-18 16:19