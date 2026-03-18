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藍營中常會通過新人事案！吳宗憲請辭拚宜縣長選舉 尹乃菁接文傳會主委
國民黨中常會今通過新人事案，立委吳宗憲因投入宜蘭縣縣長選舉，請辭文傳會主委一職，由副主委尹乃菁接任。黨主席鄭麗文表示，黨已正式徵召吳宗憲參選宜蘭縣縣長，必須全力在宜蘭縣經營，衝刺選舉；但仍要借重吳宗憲的專業與能見度，因此聘其擔任國民黨發言人。
2026九合一選舉
此外，組發會聘任新北市議員劉美芳、桃園市議員朱珍瑤、台中市議員吳瓊華等擔任婦女部副主任，以期借重地方民意代表影響力，拓展國民黨與各級婦女組織之連結，爭取婦女對國民黨之認同與支持。
為維繫並深化國民黨海外組織之經營，組發會也聘任吳亮儀擔任海外部主任，借重其從事國際事務與僑情發展的長年經歷，強化國民黨與全球各地組織、僑社與台商組織的緊密連結，提升國民黨海外影響力。
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