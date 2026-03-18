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藍白拍板2026選戰合作協議 黃國昌：新北、嘉市、宜蘭組最強國民戰隊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨啟動整合作業，雙方今天通過政黨合作協議，圖為民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。記者季相儒／攝影
迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨啟動整合作業，雙方今天通過政黨合作協議，圖為民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。記者季相儒／攝影

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨啟動整合作業，雙方今天通過政黨合作協議，正式確認聯合競選、聯合治理的合作方向。民眾黨主席黃國昌表示，台灣不能只有選舉，更重要的還是治理，本次協議強調聯合政府的理念，未來也將在新北市、嘉義市及宜蘭縣共組「最強國民戰隊」。

2026九合一選舉

為了促進人民福祉、整合在野力量，民眾黨與國民黨經過多次磋商，共同研擬「台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，今天分別經過民眾黨中央委員會、國民黨中常會拍板定案，正式確認部分縣市聯合競選、聯合治理相關合作方向。

民眾黨中午舉行中央委員會，周榆修在會中報告協議內容，基於互信、平等及務實原則，兩黨將建立跨黨派合作機制，聯合政府的理念最早是由民眾黨前主席柯文哲提出，黃國昌也願意以開創前瞻的思維，打破台灣政治長期被寡頭獨佔、內鬥內耗的僵局。

周榆修也向中央委員說明，在野黨以民生需求為首要目標，藍白兩黨將以聯合競選的方式，協力在2026年九合一選舉創造最大勝基，「不僅要共同為台灣民主政治建立新的合作典範，更要開創聯合治理的嶄新道路。」

周榆修指出，協議內容分為五大項，包括共同政策願景、縣市長提名合作機制、縣市長提名整合執行方式與評估指標、聯合輔選機制及選後合作治理。其中聯合輔選機制部分，雙方同意各推派三人代表組成「兩黨協商工作小組」，並且成立「藍白聯合助選團」規劃全國輔選行動。

黃國昌表示，台灣不能只有選舉，更重要的還是治理，本次協議強調聯合政府的理念，就是要透過合作取代內耗，民眾黨願意秉持最大的善意與誠意促進雙方合作，未來也將以最快速度啟動下一階段工作，包括在新北市、嘉義市及宜蘭縣共同組織最強「國民戰隊」贏得選舉。

黃國昌強調，為了台灣的長治久安，藍白兩黨放下傳統政黨的壁壘分明，未來要用跨黨派的包容力、廣納人才促進政黨政治的正向循環、用政治帶動經濟，為台灣注入穩定發展的動力，讓台灣不再內耗、找回人民希望。

黃國昌 藍白 國民黨 民眾黨 新北 宜蘭 嘉義

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