快訊

藍白攜手合作！2026選舉六條協議出爐 合作縣市將建立「聯合治理模式」

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白攜手合作！2026選舉六條協議出爐 合作縣市將建立「聯合治理模式」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中常會今下午正式通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理等。圖／聯合報系資料照片
國民黨中常會今下午正式通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理等。圖／聯合報系資料照片

國民黨中常會今下午正式通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，相關協議共六條，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理等。

2026九合一選舉

為因應2026地方公職人員選舉，促進在野力量合作，提升地方治理品質，藍白兩黨同意本於互信、平等與務實原則，建立跨黨派選舉合作暨聯合治理機制，共同為台灣民主政治建立新的合作典範，並就相關事項進行協商。

協議指出，雙方同意以政策為核心，於選舉合作啟動前，共同提出「2026 地方治理共同願景」，作為合作基礎。共同政策願景的總綱包括安心照護升級、全齡居住正義、捍衛環境永續、打造AI城市。共同政策細節，另以「共同政策綱領」附件發布。同時，共同政策的落實，當選人將之納入施政計畫。

在縣市長提名合作機制方面，雙方同意年底地方選舉，採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行縣市長合作。共同推舉機制以遵守現任者優先的原則，現任者尋求連任者，由兩黨共同推舉。現任者不連任或無現任者的縣市，雙方可依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人；雙方各自完成提名後，就各縣市候選人進行整合協商。

整合原則以民意調查所反應的社會支持度為主要依據及決策參考。經協商決定進行合作之縣市，應由雙方共同推舉單一候選人代表參選，並共同支持之。縣市長提名整合之執行方式與評估指標，雙方同意可另訂作業辦法。

針對民意調查與整合方式，縣市長候選人整合時，如需以民意調查決定人選，雙方同意共同委託具公信力之民調機構；民調題型應以與主要對手對比型式進行調查；未加權前樣本的性別、年齡別、教育程度別及行政區別應通過樣本代表性檢定，檢定結果應與母體無顯著差異，檢定值（P-value）應達到 0.05 以下。

其他如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定。協議明定，民調結果作為候選人整合之主要依據。具體民調執行細節，雙方同意可另訂作業辦法。

至於聯合輔選機制，雙方將成立「兩黨協商工作小組」，由雙方各推派三人代表組成，作為兩黨中央溝通協調機制；並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。雙方同意鄉鎮市長及縣市議員依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人。如個別選區有整合需求，由「兩黨協商工作小組」基於最大勝選的考量邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

在選後合作治理方面，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，雙方同意依合作精神推動，包括建立雙方合作的治理模式，促進地方施政穩定與發展；邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

最後，協議作為雙方會談的協議基礎，相關細節可經雙方協商後補充或修正。

機制 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

在野合作 藍白共推政見 正視民生

聯合報社論／「藍白合」節奏漸穩，柯文哲仍是壓力變數

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

鄭麗文黃國昌再度合體　藍白共同政見提4大願景

相關新聞

藍白攜手合作！2026選舉六條協議出爐 合作縣市將建立「聯合治理模式」

國民黨中常會今下午正式通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，相關協議共六條，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理等。

雲林民眾黨前後任姊弟主委退黨 黨中央急徵召遭拒挨批「兒戲」

民眾黨雲林縣黨部驚傳集體出走，前主委林靖冠與甫卸任主委、前縣議員林淑芬姊弟檔，因不滿黨中央堅持讓捲入光電貪汙案的現任議員之子參與初選，認為嚴重悖離清廉初衷，今共同發表聲明宣布退出民眾黨，聲明發出後，黨中央隨即致電提出「改徵召林靖冠」試圖挽留，遭林淑芬嚴詞拒絕，痛批黨中央將選舉當兒戲，「傷害已造成，不再回頭。」

藍白合作協議將拍板 鄭麗文：奠定2028堅不可摧的合作基石

國民黨與民眾黨今完成2026聯合治理及地方選舉合作協議磋商，將在下午獲中常會正式通過。內容涵蓋共同政策願景、確立兩黨合作機制、聯合輔選與選後合作治理等面向；雙方將各推派三名代表組成兩黨協商工作小組，凝聚最後的政黨協調機制相關運作細節。

雲林黨部前主委不滿初選制度退黨 民眾黨遺憾：莫須有說詞混淆視聽

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠今天宣布退黨，民眾黨秘書長周榆修表示，部分同志錯把黨內競爭顛倒為攻擊，民眾黨對此表達遺憾、深表不以為然，「曾經執掌黨部主委重責者，以莫須有之說詞混淆視聽，實非民眾黨一貫秉持的理性、務實、科學核心價值。」

卓榮泰要韓國瑜補足誠信 許原榮酸：壓力大才「韓維拉」

行政院長卓榮泰昨揚言「重送中選會落選名單」，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣「補足誠信」，引發爭議。台北市松山信義區議員參選人許原榮表示，卓榮泰的壓力真的很大，才會拉「韓維拉」上場救援；其實人事案的問題，一直是執政黨沒有跟在野黨團好好溝通。

【重磅快評】黃世杰自帶糧草變黑馬 賴清德落子恐費思量

桃園市長張善政表現穩健，民進黨推不出強棒挑戰，日前才傳出總統賴清德屬意法務部次長黃世杰上陣，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉馬上發聲相挺，昨天就忽見黃世杰現身新屋農民節慶祝活動，今天還被質疑是否請假？看來，黃世杰參選已箭弦上，但他立委連任失利的主因之一就是SRF設廠爭議，張善政把關嚴謹正好掐住黃的死穴，賴清德落子前恐要多費思量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。