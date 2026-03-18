藍白攜手合作！2026選舉六條協議出爐 合作縣市將建立「聯合治理模式」

國民黨中常會今下午正式通過「藍白2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，相關協議共六條，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理等。

為因應2026地方公職人員選舉，促進在野力量合作，提升地方治理品質，藍白兩黨同意本於互信、平等與務實原則，建立跨黨派選舉合作暨聯合治理機制，共同為台灣民主政治建立新的合作典範，並就相關事項進行協商。

協議指出，雙方同意以政策為核心，於選舉合作啟動前，共同提出「2026 地方治理共同願景」，作為合作基礎。共同政策願景的總綱包括安心照護升級、全齡居住正義、捍衛環境永續、打造AI城市。共同政策細節，另以「共同政策綱領」附件發布。同時，共同政策的落實，當選人將之納入施政計畫。

在縣市長提名合作機制方面，雙方同意年底地方選舉，採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行縣市長合作。共同推舉機制以遵守現任者優先的原則，現任者尋求連任者，由兩黨共同推舉。現任者不連任或無現任者的縣市，雙方可依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人；雙方各自完成提名後，就各縣市候選人進行整合協商。

整合原則以民意調查所反應的社會支持度為主要依據及決策參考。經協商決定進行合作之縣市，應由雙方共同推舉單一候選人代表參選，並共同支持之。縣市長提名整合之執行方式與評估指標，雙方同意可另訂作業辦法。

針對民意調查與整合方式，縣市長候選人整合時，如需以民意調查決定人選，雙方同意共同委託具公信力之民調機構；民調題型應以與主要對手對比型式進行調查；未加權前樣本的性別、年齡別、教育程度別及行政區別應通過樣本代表性檢定，檢定結果應與母體無顯著差異，檢定值（P-value）應達到 0.05 以下。

其他如民調樣本數、抽樣方式及加權方法等具體執行方式及細節，由雙方另行議定。協議明定，民調結果作為候選人整合之主要依據。具體民調執行細節，雙方同意可另訂作業辦法。

至於聯合輔選機制，雙方將成立「兩黨協商工作小組」，由雙方各推派三人代表組成，作為兩黨中央溝通協調機制；並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。雙方同意鄉鎮市長及縣市議員依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人。如個別選區有整合需求，由「兩黨協商工作小組」基於最大勝選的考量邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

在選後合作治理方面，雙方合作地方縣市首長候選人當選時，雙方同意依合作精神推動，包括建立雙方合作的治理模式，促進地方施政穩定與發展；邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

最後，協議作為雙方會談的協議基礎，相關細節可經雙方協商後補充或修正。