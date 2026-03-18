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影／藍白聯合治理合作協議拍板 鄭麗文：秉持對等、民主與勝選為目標
國民黨主席鄭麗文下午主持中常會，宣布將會正式通過藍白「兩黨聯合治理與地方合作協議」。鄭麗文強調，藍白合作將秉持對等、民主與勝選目標，並宣布三大合作重點，包含共同政策願景、提名合作機制，以及組成聯合輔選小組。
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在縣市長提名方面，目前已初步規畫合作人選，包括宜蘭縣長吳宗憲、新北市長李四川及嘉義市長翁壽良。未來兩黨將各推3人組成協商工作小組，國民黨成員涵蓋李乾龍、李哲華、尹乃菁；人選推舉將以民調機制為主，並參考各選區意願進行協調。此外，繼基隆、苗栗共組小內閣後，未來也將持續聯合治理，共同推舉優秀人才進入執政團隊。
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