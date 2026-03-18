影／藍白聯合治理合作協議拍板 鄭麗文：秉持對等、民主與勝選為目標

桃園市長張善政表現穩健，民進黨推不出強棒挑戰，日前才傳出總統賴清德屬意法務部次長黃世杰上陣，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉馬上發聲相挺，昨天就忽見黃世杰現身新屋農民節慶祝活動，今天還被質疑是否請假？看來，黃世杰參選已箭弦上，但他立委連任失利的主因之一就是SRF設廠爭議，張善政把關嚴謹正好掐住黃的死穴，賴清德落子前恐要多費思量。

2026-03-18 14:28