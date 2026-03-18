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藍白合作協議將拍板 鄭麗文：奠定2028堅不可摧的合作基石

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨與民眾黨今完成2026聯合治理及地方選舉合作協議磋商，將在下午獲中常會正式通過。內容涵蓋共同政策願景、確立兩黨合作機制、聯合輔選與選後合作治理等面向；雙方將各推派三名代表組成兩黨協商工作小組，凝聚最後的政黨協調機制相關運作細節。

2026九合一選舉

鄭麗文今在中常會指出，政黨之間不應該只是你死我活、鬥爭，希望回歸理性對話，開啟合作大門，基於全民福祉與國家發展有利政策，藍白結合長期關注的議題與重要強項，互補不足，來完整、無死角照顧所有人民。在共同宣布願景後，中常會將正式通過兩黨2026聯合治理及地方選舉合作協議。

鄭麗文指出，兩黨合作分為幾個面向，包括提出共同政策願景，其次是提名合作機制。在2026縣市長合作機制上，已完成藍白提名人選的三縣市為宜蘭縣、新北市、嘉義市，接下來會成立兩黨協商工作小組，由各黨推薦三名代表，國民黨由副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委尹乃菁所組成。

除中央代表外，鄭麗文說，在根據不同縣市討論時，也會邀請在地候選人與其團隊、地方黨部主委，地方議長甚至縣市長都能共同參與，希望聽到完整的聲音表達，凝聚出最後的政黨協調機制，相關細節、時程運作，都會在平台上完成。

鄭麗文說，接下來就會開始積極推動，主要協商機制回歸民調，相關原則和細節會根據不同選區、在地需求，尊重候選人的意願來進一步協調。鄉鎮市長、縣市議員層面也會根據每個選區特殊生態做最合理安排，秉持兩黨釋出最大善意，用最務實態度，尋求最大勝選效果來做提名安排。「每個選區差異大，不太可能會有一個全面性原則。」

在聯合共同輔選方面，鄭麗文說，既然是共同推舉候選人、也有目標願景，雙方在選舉過程中會組成聯合輔選共同推動。此外，包括基隆市、苗栗縣，都已是藍白共同聯合治理很好的典範，基隆市副市長、苗栗副縣長都來自民眾黨，分工合作、結合更大民意，未來會在聯合治理上共同推舉最專業優秀人才進入執政團隊。

鄭麗文說，藍白合作一定是開大門走大路，符合兩黨民主程序，更要能反映所有來自台灣民意的需求與期待，希望藍白合作任重道遠，不但成功贏得2026大選，並為未來尋求2028政黨輪替奠定堅不可摧的合作基石。

此外，由於文傳會主委、立委吳宗憲已獲黨提名參選宜蘭縣長，中常會也將通過人事案，由文傳會副主委尹乃菁接任主委一職；吳宗憲轉任黨發言人。

中常會 鄭麗文 李哲華

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