雲林黨部前主委不滿初選制度退黨 民眾黨遺憾：莫須有說詞混淆視聽

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠今天宣布退黨，民眾黨秘書長周榆修表示，部分同志錯把黨內競爭顛倒為攻擊，民眾黨對此表達遺憾、深表不以為然，「曾經執掌黨部主委重責者，以莫須有之說詞混淆視聽，實非民眾黨一貫秉持的理性、務實、科學核心價值。」

林淑芬、林靖冠今天發布聲明，質疑雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）議員初選程序，民眾黨執意讓捲入光電弊案的現任議員之子參選。

周榆修稍早透過文字回應，遵守民眾黨代表大會與中央委員會通過的初選制度，本來就是理所當然，對於部分同志在黨內競逐過程當中，錯把競爭顛倒「為對黨的攻擊」，民眾黨對此表達高度遺憾，並且深表不以為然。

周榆修指出，民眾黨秉持「制度選才、民意優先」的原則，透過公開透明的機制，目標是選出最能代表民眾期待、最具服務能力的優秀人選，全力迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌也多次表達，民眾黨始終希望優先以協調凝聚共識方式，解決同一選區多人參選情事，如果無法達成共識時，必須回到制度以民調方式公正處理。

有關雲林縣第一選區議員選舉，周榆修說明，目前還在協調階段，尚未進行初選民調作業，「曾經執掌黨部主委重責者，以莫須有之說詞混淆視聽，實非民眾黨一貫秉持理性、務實、科學的核心價值。」

周榆修表示，初選制度沒有任何人享有特權，現任議員也沒有優先被提名權，民主政治公平機制沒有先來後到之別，更不可能由任何特定地方人士把持，他也呼籲全體黨公職從政同志，這場攸關民眾黨發展的關鍵選戰，唯有團結齊心才足以堪當台灣人民最堅實的後盾。