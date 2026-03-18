卓榮泰要韓國瑜補足誠信 許原榮酸：壓力大才「韓維拉」

行政院長卓榮泰昨揚言「重送中選會落選名單」，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣「補足誠信」，引發爭議。台北市松山信義區議員參選人許原榮表示，卓榮泰的壓力真的很大，才會拉「韓維拉」上場救援；其實人事案的問題，一直是執政黨沒有跟在野黨團好好溝通。

台北市松山信義區議員初選，國民黨內參選爆炸，呈現新人5搶2局面。飛碟午餐節目主持人董智森，今天專訪投入松信議員初選的立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。

針對中選會委員審查結果，行政院長卓榮泰一度放話，將重提三位遭到立法院封殺的委員，要藍白黨團「找回誠信正義」。許原榮在訪談中，大酸卓榮泰的壓力真的很大，才會拉「韓維拉」上場救援。

許原榮指出，藍白黨團並沒有違反協商承諾，因為民進黨仍可依協商共識，重新提名中選會委員，即使比例的確達成共識，但人選仍須經立院審查，不能要求立法院一次全過，畢竟「不合適的人選，終究不合適」。許原榮認為，解鈴還須繫鈴人，執政黨的問題一直都是沒有跟在野黨團好好溝通，導致朝野陷入僵局。

另外，針對松信議員黨內初選選情，許原榮坦承，由於國民黨內規針對年齡加權，參選前他就知道自己很吃虧，但是基於自己在松山信義經營了23年，他的幕僚性格，看到民眾的需求，會想盡各種辦法解決問題，既然累積了這麼多經驗「為什麼不轉化為公共服務？」

許原榮說明，因為如此，他毅然決然投入初選，希望自己可以為地方跟家鄉，多做一點什麼。他強調，對手的知名度很高，但是他們都需要一點時間摸索或者認識選區，自己則是「松信最熟悉的背影」，相對其他參選人，自己對松信更加熟悉，是鄉親最好的選擇。