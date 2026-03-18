【重磅快評】黃世杰自帶糧草變黑馬 賴清德落子恐費思量

桃園市長張善政表現穩健，民進黨推不出強棒挑戰，日前才傳出總統賴清德屬意法務部次長黃世杰上陣，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉馬上發聲相挺，昨天就忽見黃世杰現身新屋農民節慶祝活動，今天還被質疑是否請假？看來，黃世杰參選已箭弦上，但他立委連任失利的主因之一就是SRF設廠爭議，張善政把關嚴謹正好掐住黃的死穴，賴清德落子前恐要多費思量。

王義川、何志偉為爭取提名，近來積極桃園走動，無奈民調沒起色。日前傳出黃世杰受到賴清德青睞 ，王、何二人似無委屈，馬上表態支持，黃也回應「返鄉服務責無旁貸，一切尊重黨主席決策」。外界看來，黃投入市長選戰已是板上釘釘，連法務部長鄭銘謙都准假讓他回鄉跑行程，引來藍委「農民節跟法務部業務有什麼關係？」的質疑。

由於黃世杰是台北市長蔣萬安的建中同學，律師特考榜首，不僅話題性強，而且當過立委，曾為鄭運鵬操盤，對市長選戰並不陌生；另外，黃世杰的父親曾任桃園農田水利會長、桃園縣議會副議長，充分符合賴清德「自備糧草」的條件，若要說他是民進黨黑馬，並不為過。

只是，黃世杰的形象、經歷不差，2020年初試啼聲還擊敗曾任桃園縣長的吳志揚，有如民進黨的明日之星，但2024年爭取連任，卻以1200票敗給出身市議員的國民黨籍涂權吉。表現落差之大，確屬罕見。

分析黃世杰連任敗因，除了所屬選區（楊梅、新屋、觀音、大園）長期存在「 一任魔咒」及受鄭文燦論文案與弊案疑雲拖累，對手涂權吉猛打SRF（固體再生燃料電廠）更是關鍵因素。地方對於SRF可能造成環境汙染與審核過程充滿疑懼，儘管黃事後發聲抗議，但初期處理被視為不夠積極，遭對手攻擊，終致吞敗。

有意思的是，在選戰期間，黃世杰陣營為了止損曾提告涂涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪與刑法加重誹謗等罪嫌，影射他「有條件支持」SRF電廠進駐。涂回擊，他是基於黃過去在立院提案紀錄，質疑對方立場，若黃堅決反對SRF桃園發電廠，就不應提案設置協助金，也曾邀黃辯論，屬選戰公共議題討論。

桃園地檢署偵查後認為，檢閱黃世杰在「立法院第10屆第7會期第11次會議議案關係文書」，確認黃曾於提案中提及廢棄物發電設備應設置開發協助金，認為涂權吉評論涉及地方行政，與公共利益有關，內容屬合理評論範疇，並無憑空捏造或惡意攻擊，符合憲法言論自由保障，予以不起訴處分。黃世杰聲請再議，高檢署駁回確定。

黃世杰以司法手段企圖止損，但檢方不起訴及高檢署駁回確定，更加確認涂權吉的質疑並無憑空捏造，依民進黨人的說法就是「法院認證」，別說要挑戰張善政，即使要再戰涂權吉，也未必能扭轉情勢。

更不利的是，黃世杰參選必須面對張善政處理SRF的態度。觀音區有3家SRF發電廠進駐桃科，這3家於2022年由經濟部專案核准入園，後來被桃園市政府廢止許可，但經濟部訴願會於2024年6月撤銷市府的處分，使得3家SRF廠得以「敗部復活」。張善政表示遺憾，但強調將嚴格落實汙染物排放管理，確保符合環評規定。

此時黃世杰已出任法務部次長，認為市府廢止3家SRF電廠入園許可處分時，並未論述廢止原因，僅以經濟部收回推薦函為理由，輕率做出處分。然而，經濟部已3度發函告知，推薦函僅為「政策表述」，無法律效力，可見市府明知法律見解有誤，卻執意拿有瑕疵的理由做處分，當然未能通過訴願，也自然會遭經濟部撤銷，讓人感覺市府是假廢止、真放水。

矛盾的是，前年3月桃市府撤銷3家SRF入園許可時，時任立委黃世杰稱「經濟部推薦函是3間廠商申請入園依據，既然中央已收回，廠商的入園程序就不完備，故市府依規定廢止原專案入園同意，可謂於法有據」。

可議的是，市府廢止許可，他說市府輕率處分，卻無視經濟部的態度反覆，3廠入園時間都在他擔任立委任內，如果年底要對戰張善政，黃世杰能把箇中緣由說得更清楚嗎？