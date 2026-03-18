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藍營台南選戰升溫！童小芸扮神力女超人 李中岑、蔡宗豪聯手拚連任

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨現任市議員李中岑（前左）、蔡宗豪（前右）今聯袂完成登記，以「1+1大於2」合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」。圖／蔡宗豪服務處提供
國民黨現任市議員李中岑（前左）、蔡宗豪（前右）今聯袂完成登記，以「1+1大於2」合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」。圖／蔡宗豪服務處提供

國民黨台南市黨部第一梯次市議員提名登記作業今下午4點截止，不少參選人今早趕赴登記，其中，有意挑戰北、中西區市議員的參選人童小芸化身「神力女超人2.0」版，在百位鄉親支持下登記；現任市議員李中岑、蔡宗豪則聯袂登記，以「1+1大於2」合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」。

2026九合一選舉

曾任北區振興里里長的童小芸，在地方深耕多年，同時也是國民黨台南市長參選人、立委謝龍介愛將，在2022年參選第6選區台南市議員失利，此次捲土重來，化身「神力女超人」並帶著「正義之劍」，在大批鄉親擁簇下，今到國民黨南市黨部完成登記。

童小芸說，「別人演英雄，我直接來報到」，神力女超人不只是造型，而是一種態度，也希望用最直接的方式告訴選民，「正義，不是電影裡才有，而是每天都要有人站出來」；此次回到第8選區北區、中西區參選，也希望能幫國民黨贏回失去的一席。

國民黨第8選區現任市議員蔡宗豪同為謝龍介愛將，今與第6選區現任市議員李中岑聯袂前往黨部完成登記，兩人正式宣布投入市議員選舉力拚連任，同時以「1+1大於2」合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」口號，以加倍戰力守護台南市民權益。

李中岑表示，自己從政以來始終如一，且服務沒有終點，在與市民並肩作戰的過程中，深知市民需要的除了問題被解決，更需要一個全方位的守護網絡，此次選擇與蔡宗豪聯袂登記，希望結合自己的服務經驗與蔡宗豪的青年衝勁，為台南未來創造更多美好可能。

蔡宗豪也說，自己將秉持「使命必達」精神，在議會發揮加倍戰力，捍衛市民應有權利，未來也會針對民生議題，成為市民心中最堅實、最硬的後盾；此次兩人合作不僅是「實力」與「服務」結合，展現國民黨跨世代攜手合作的願景。

有意挑戰台南市北、中西區市議員的國民黨參選人童小芸（前排中），今化身「神力女超人」並持「正義之劍」，在百位鄉親支持下完成黨內登記。圖／童小芸服務處提供
有意挑戰台南市北、中西區市議員的國民黨參選人童小芸（前排中），今化身「神力女超人」並持「正義之劍」，在百位鄉親支持下完成黨內登記。圖／童小芸服務處提供

童小芸 謝龍介 國民黨 台南

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