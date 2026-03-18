參選台中市長拋政見 何欣純：嬰幼兒營養補助擴大到3歲以下

民進黨下屆台中市長提名人、立法委員何欣純今與中台灣教授聯盟座談時，提出以「六心市政」為核心，搭配公安、交通、產業與人才培育等「四大願景」的市政藍圖，強調會以務實、延續、有感的施政方向帶領台中邁向更安全、更溫暖、更具競爭力的未來。

何欣純說「六心市政」是用心、愛心、貼心、暖心、同理心與創新之心。政治不能只談財政紀律，更要回應市民最直接的生活需求。若市府財力允許，她支持普發現金，讓經濟成長果實與市民共享。

何欣純說，包括老人健保補助、敬老愛心卡等，只要是市民有感政策，就應持續推動並再升級。目前敬老愛心卡每月1千元額度使用限制過多，不少長輩反映「看得到、用不到」，未來將檢討優化，讓政策真正符合長者需求。

面對少子女化問題，何欣純主張地方應加碼育兒支持。除生育補助可再提升外，她也提出將現行0到2歲嬰幼兒營養補助擴大到3歲以下，每月加發1400元，減輕年輕家庭負擔。同時，針對公托名額不足問題，她認為台中應大幅增加公立托嬰中心與收托名額，協助年輕家長解決托育壓力。

在教育福利方面，何欣純支持國中小營養午餐免費，並主張應不分公私立，一體適用。她指出，近年台中接連發生公安意外、治安爭議及垃圾廚餘處理失序等問題，導致城市形象受損。未來進入台中市府後的首要工作，就是扭轉台中負面印象。

交通與觀光方面，何欣純認為，若要發展演唱會經濟、觀光與會展產業，必須先補足交通基礎建設。除長期推動捷運路網外，在捷運尚未成形前，也應優先建立更完善的「類捷運」公車路網，改善機場、市區與海線活動場域間的接駁效率。

產業方面，她主張設立「產業轉型升級創新中心」，協助中小企業整合中央與地方資源，導入智慧化、數位化及AI應用，提升競爭力，也希望整體再加快AI實體化應用，從願景轉化到實質城市治理。

何欣純說，她對高雄市長陳其邁近日訪美參與輝達開發者大會有感，未來加速智慧治理模式，讓台中子弟能在地學習、在地就業、在地安居，打造真正宜居且有前景的台中。