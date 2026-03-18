雲林民眾黨前後任姊弟主委今退黨 黨中央急徵召遭拒挨批「兒戲」

民眾黨雲林縣黨部驚傳集體出走，前主委林靖冠與甫卸任主委、前縣議員林淑芬姊弟檔，因不滿黨中央堅持讓捲入光電貪汙案的現任議員之子參與初選，認為嚴重悖離清廉初衷，今共同發表聲明宣布退出民眾黨，聲明發出後，黨中央隨即致電提出「改徵召林靖冠」試圖挽留，遭林淑芬嚴詞拒絕，痛批黨中央將選舉當兒戲，「傷害已造成，不再回頭。」

林淑芬指出，爭議源於雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）議員提名。該區有林靖冠與王竣毅兩人登記，但王竣毅之父、現任議員王又民日前因涉及光電貪污案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年，案件雖在審理中，但其社會負面形象已深。

「黨中央明知對手背景，卻仍執意推動初選」林淑芬表示，此舉無異於再次將民眾黨與貪腐議題掛鉤，重創政黨形象，讓基層支持者深感失望。她強調，過去姊弟入黨是認同清廉改革，如今決策方向卻出現嚴重落差，讓他們決定求去。

今日退黨聲明甫發出，劇情隨即出現戲劇性轉折，林淑芬透露，黨中央立刻來電表示欲改以徵召方式提名林靖冠，要求撤回聲明。對此，林淑芬直言感到荒謬，先前多次溝通無效、協調未果，等當事人心死退黨才改口徵召，「這不是把選舉當兒戲嗎？」

林淑芬表示，姊弟倆已拒絕提議，將堅持走清廉的路，弟弟林靖冠將以無黨籍身分參選到底，期盼民眾黨能回歸創黨初衷，重拾理性與公開透明的價值。

民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠與甫卸任主委、前縣議員林淑芬姊弟檔，因不滿黨中央堅持讓捲入光電貪汙案的現任議員之子參與初選，認為嚴重悖離清廉初衷，今共同發表聲明宣布退出民眾黨。記者陳雅玲／翻攝