國民黨高雄市議員首梯提名啟動 柯志恩：目標拚過半

國民黨高雄市黨部今天公告高雄市議員選舉第一梯次提名登記作業，預計下週辦理領表登記；市黨部主委柯志恩表示，此次提名策略將以穩定現任為基礎，全力拚席次過半。

國民黨高雄市黨部今天公告議員提名席次，涵蓋12個選舉區。包括第1至第7選區、第9選區、第11選區，以及第13至第15選區（山地原住民選區）。各選區提名名額依選區規模及選制規定配置，其中部分選區設有婦女保障名額。

柯志恩表示，面對即將到來的議員選舉，此次提名策略將以穩定現任為基礎，黨部將整合現有基層力量，兼顧世代交替與人才培育，透過審慎提名機制推出具競爭力人選，力拚在議會取得過半席次，提升監督與問政能量。

根據公告，第1選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）提名2人；第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）1人；第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）3人，含婦保1人；第4選區（楠梓、左營）5人，含婦保1人；第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）2人，含婦保1人。

此外，第6選區（鼓山、鹽埕、旗津）2人，含婦保1人；第7選區（三民）3人，含婦保1人。第9選區（鳳山）提名4人，含婦保1人；第11選區（大寮、林園）3人，含婦保1人。第13至第15選區為山地原住民選區，各提名1人。

尚未公布提名的選區，包括第8選區（前金區、新興區、苓雅區）、第10選區（前鎮區、小港區），以及第12選區（平地原住民）等。

市黨部說明，第一梯次提名登記作業於23至24日開放領表、24至26日受理登記；相關作業已經高雄市委員會會議通過，並報請中央核定，其餘選區將於後續梯次辦理提名程序。