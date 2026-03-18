南投議員第一選區15搶10 藍營內戰白熱化、綠營2席陷保衛戰

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）應選10席，藍營結構占優，但本屆選舉預估15人角逐，競爭激烈。民進黨老將賴燕雪回鍋參選，可能牽動綠營票源重分配；泛藍陣營則面臨提名與分裂壓力，加上無黨籍實力派穩固基本盤，選情呈現藍營內部競爭大於藍綠對決的局面。

南投縣議員第一選區向來以泛藍為多數，10席中藍營與偏藍無黨籍占約7席，民進黨2席、民眾黨1席，政治版圖長期「藍大於綠」。不過，本屆因參選人數暴增至15人，形成「15搶10」局面，邊緣席次競爭白熱化，地方組織與派系動員將成勝負關鍵。

民進黨方面，現任議員沈夙崢、吳棋楠力拚連任，但曾創下第一高票的前議員賴燕雪宣布回鍋參選，被視為最大變數。地方人士分析，賴具高知名度與基層實力，雖有助拉抬整體聲勢，但也可能壓縮現任議員票源，綠營2席面臨保衛戰。另曾由名間鄉民代表轉戰失利的楊玉秀再度投入，主打「名間鄉要有議員」，意圖從地方代表性切入，也為綠營選情增添變數。

國民黨方面，除現任議員宋懷琳、林憶如、林儒暘力拚連任外，南投市民代表廖怡琇、陳志斌及張錫淵也將投入選戰，形成新舊交鋒局面。地方人士指出，國民黨提名名額有限，若整合不順，恐出現同黨分裂或脫黨參選情形，反而稀釋泛藍票源。

無黨籍勢力仍是本區不可忽視的關鍵。上屆分居第一、第二高票的張婉慈、洪明科基層穩固，被視為連任態勢穩健；另張秀枝因遞補上任，經過4年經營亦累積一定服務能量。三人被視為「基本盤穩定」族群，進一步壓縮各黨席次空間。

民眾黨部分，現任議員簡千翔為該黨在南投唯一席次，長期關注動保、教育與基礎建設議題，並與藍營互動密切，地方多視其為泛藍協力者。未來藍白是否合作，將影響泛藍整體席次分布。

此外，前議員史雪燕因國籍問題遭解職後，表態有意再戰議員，並將訴求陸配參政權，為選情增添政治與法律攻防議題。地方觀察指出，此類爭議雖未必直接轉化為選票，但勢必提高選戰能見度。