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林國漳提青年政見成立「運動暨青年發展處」挨批割稻尾、無具體配套

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立宜蘭縣運動處，副議長陳漢鍾（右四）向代理縣長林茂盛（左四）遞交連署書，預計9月9日掛牌上路。本報資料照
宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立宜蘭縣運動處，副議長陳漢鍾（右四）向代理縣長林茂盛（左四）遞交連署書，預計9月9日掛牌上路。本報資料照

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天發表青年政見，拋出將來若有機會當選，計畫把今年9月即將成立的縣政府運動處改制為「運動暨青年發展處」；對此，大力催生成立運動處的副議長陳漢鍾回應，政府的組織編制、預算不是說想改就改、更不能紙上談兵。

2026九合一選舉

林國漳選今天民進黨多位青年參選人發布青年政見，提出「青年宜蘭：安居、創業、就業、參與」四大主張，承諾要將宜蘭打造為讓青年敢於逐夢、穩定生活的希望家園。

林國漳指出，青年是城市進步動力，政府應給予行政支持，他首要主張提升縣府治理層級，將現有的運動處改制為「運動暨青年發展處」，整合資源專責青年事務。

他會強化現有青年事務委員會的實質決策權，落實「青年提案預算執行數額」，讓青年的創意轉化為具體的政策；承諾將增加縣府團隊中青年主管比例，帶入更多元、創新的治理思維；財務減壓雙管齊下加碼就業創業支持、補貼TPASS月票費，成立「宜蘭共創學院」與數位遊牧示範區。

對此，宜蘭縣議會與體育界人士大力爭取即將在今年9月設立運動處。副議長陳漢鍾表示，今年2月1日縣政府已成立「原住民族行政處」，「運動處」也排定9月9日掛牌，縣府依法可成立的23個局處已全數滿編；重要的是：運動處能否動起來，關鍵在人力。

陳漢鍾指出，好不容易在立委吳宗憲向中央爭取，人總同意增補人力，運動處有「3科、20人」架構，得以展開研擬體育政策的同時，現在林國漳參選人又要增加「青年」業務，讓運動處「一心多用」，請問，對宜蘭縣的體育發展會更好嗎？資源會不會稀釋？

縣議員林岳賢直言：「想要收割，也要先做好功課」，縣政府在民進黨執政時期就成立「青年事務委員會」，且勞工處下還有「青年事務科」，加上還有「宜蘭青年交流中心」的地供青年使用，突然要把原本各界辛苦爭取的運動處再加上青年，完全沒提配套及預算與力，疊床架屋，反阻礙體育及青年發展、多頭馬車

國民黨縣長候選人吳宗憲競選辦公室表示，他去年11月26日立院質詢到開協調會、今年安排教育文化委員會考察，最後2月3日人總正式發函同意增補11名公務員額。

吳辦強調，重視青年發展固然重要，但林參選人可能對於地方行政運作相當生疏，地方政府成立局處是有法源規定，建議身為行政院顧問林國漳可以向內政部提出：為因應時代迅速變化，儘速檢討修正「地方行政機關組織準則」第15條，關於局處總數的計算公式及限制，讓地方政府能依實際財源成立符合在地發展的局處，由專業部門各司其職，才能事半功倍。

國民黨縣長候選人吳宗憲爭取員額，縣政府將於今年9月9日成立「運動處」。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨縣長候選人吳宗憲爭取員額，縣政府將於今年9月9日成立「運動處」。圖／吳宗憲競辦提供

民進黨縣長參選人林國漳今天提青年政見成立「運動暨青年發展處」，卻挨批割稻尾、疊床架屋，毫無具體配套。圖／林國漳團隊提供
民進黨縣長參選人林國漳今天提青年政見成立「運動暨青年發展處」，卻挨批割稻尾、疊床架屋，毫無具體配套。圖／林國漳團隊提供

吳宗憲 青年 林國漳

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