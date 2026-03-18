國民黨桃園市議員預計提名37席 25日起領表登記

2026地方選舉，國民黨桃園市議員提名作業今天啟動，除新屋區無提名名額，全市其他13個選區（含原民）預計提名37席，婦女保障名額10席，本月25日至27日開放領表登記，登記人數超過提名人數將辦初選。

國民黨桃園市黨部表示，本次選舉提名相關作業是依據黨中央訂頒各項提名規定，經桃園市委員會決議及黨中央核定後，依程序公告。

此次領表登記地點為桃園市黨部（桃園市桃園區成功路二段149號），領表須攜帶本人身分證或黨證，一名黨員只能登記一個選區。資格條件方面，市議員參選人須符合公職人員選舉罷免法相關規定，且不得有國民黨提名辦法第九條所列情事。此外，申請人須入黨或回復黨籍滿4個月，具備完整黨籍並依規定繳納黨費、享有黨權，如為回復黨籍者，則須滿1年。

此次領表時間為本月25日至26日，登記時間為本月25日至27日，每日上午10時至下午4時，中午不休息，逾時恕不受理。費用部分，領表登記費5萬元（不退還），另須繳納保證金20萬元及選務作業費30萬元。

桃園市黨部指出，為鼓勵青年與新進人才參與公共事務，凡符合「青年」或「新人」資格者，其民調結果將依「115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」加權計算。期盼透過公開、公平的提名機制，遴選優秀人才參選，為桃園市民提供更優質的服務與監督力量。