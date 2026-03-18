藍白政黨合作協議磋商 下午兩黨各自確認拍板後一同公布

迎戰2026，國民黨與民眾黨今上午針對政黨合作協議展開最後磋商，歷經近一小時討論，雙方已確立文字內容，將於下午兩黨的中央委員會及中常會拍板通過後，一同對外公布。

民眾黨秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡今上午赴國民黨中央黨部磋商政黨合作協議。陳智菡會後受訪時表示，在今天正式見面前，幕僚已來來回回對過非常多次，今日會議只是把協議及未來要合作的內容，正式再做確認，過程非常流暢有效率。

國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，接下來會經過民眾黨中央委員會以及國民黨中常會通過兩黨合作協議，對台灣而言，這是很超越、建立典範的合作協議，要讓大家看到，藍白合為台灣政黨政治建立聯合治理的典範，這在歐洲國家其實是非常常見的，像是聯合內閣、聯合政府、聯合競選。

尹乃菁說，藍白從總統大選到這次的地方選舉，訴求的都是這樣的共同目標，大家有心要為台灣內鬥內耗的政治僵局找出一條可行的出路。下午公布完整協議內容後，大家會有更清楚的理解，包括民調合作機制等，原則性的內容都會規範協議中，具體操作的細節，牽涉到候選人本身各自的主張和意願，都會納入其中討論。

陳智菡說，民進黨過去透過權貴、寡頭政治，把持所有台灣的資源，讓台灣的人民生活在很大的痛苦中，因應台灣未來險峻局勢，藍白必須要用聯合競選和聯合治理的方式來開創一條新的路。在過程當中，雙方基於非常強烈的合作的默契，以及良好溝通，「相信歷史一直往前進，大家會看到我們的用心。」