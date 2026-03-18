快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃提高市早苗對比 謝龍介：出線後想洗白祝福她

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台南市立委謝龍介（中）參選台南市長，謝今早到新北市汐止區助選時說，台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。記者邱瑞杰／攝影
台南市立委謝龍介（中）參選台南市長，謝今早到新北市汐止區助選時說，台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。記者邱瑞杰／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃用日本首相高市早苗，「剛柔並濟」特質，指自己從政28年一路撐過來，也培養出同樣的韌性。競選對手國民黨立委謝龍介今天說，陳初選出線後就想要洗白，祝福她。現在台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。

2026九合一選舉

陳亭妃接受聯合報專訪，指她已和賴清德總統見過面並請益，賴總統當面鼓勵她要加油。陳說，初選後大家沒嫌隙，「台南隊要大和解」，目標是2028年賴總統拚連任時，台南的得票數、得票率，都要贏過2024年。

陳亭妃也提及高市早苗，在外交場合展現親和與柔軟的一面，但在重大政治決策時，展現強硬立場，「女性領導可以在溝通上更細膩，但在面對挑戰時，同樣能展現堅定」，她在28年從政生涯中，也歷經不少攻擊與挑戰，「但我一路撐過來」，培養出同樣的韌性。

謝龍介今早到新北市汐止區，陪同爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，在汐止車站、公車候車亭和汐止市場拜票，助何在初選民調出線。

對於陳亭妃用高市早苗類比拉抬選情，謝龍介說，每個政治人物都可以做任何對比，激勵自己，提升自己，重點是選市長要帶給城市自信。

謝龍介指民進黨黨內初選2年打下來，從前行政院長蘇貞昌到多民立委，提出的背叛、傷害台派的情感等等，還有加上背後的集團，包括官司、勾結，這些都是民進黨初選時提出來的。陳亭妃出線以後，就想要洗白嘛，我們祝福她。

謝龍介表示，民進黨在台南市執政33年，他爭取的是台南市民想要異動。台南市民確實對民進黨比較疼惜，但是他們覺得33年夠了，因為這幾年來從光電、瀘渣案、官商勾結、消防採購，種種弊端層出不窮，所以台南鄉親希望能改變。

謝龍介說，他也跟台南鄉親報告過，市長只做4年，他會用4年的時間，改變過去的文化氣息，把官商勾結驅除，清理乾淨後， 再還給台南市民。市民對他的肯定跟鼓勵，遠比4年前更多，他會全力以赴。

2022年台南市長選戰，謝龍介挑戰爭取連任的民進黨候選人黃偉哲。黃拿下43萬3684票，得票率48.8%勝出。謝的得票數是38萬7731票，得票率43.63%落敗。

陳亭妃接受聯合報專訪表示，被問及最想對謝龍介說的話，她說「我會是台南市長」。記者黃義書／攝影
陳亭妃接受聯合報專訪表示，被問及最想對謝龍介說的話，她說「我會是台南市長」。記者黃義書／攝影

台南市立委謝龍介（右）參選台南市長，謝今早到新北市汐止區助選時說，台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。記者邱瑞杰／攝影
台南市立委謝龍介（右）參選台南市長，謝今早到新北市汐止區助選時說，台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。記者邱瑞杰／攝影

黃偉哲 賴總統 陳亭妃 高市早苗 謝龍介

延伸閱讀

陳亭妃看齊高市 自稱「透明人」要改變台南

陳亭妃：我來做桶箍 撐住賴總統本命區

人物側寫／陳亭妃想當「姐姐市長」 先化解綠色執政疲乏

陳亭妃拚破冰拜會台南市黨部 郭國文持屠龍刀劍指謝龍介

相關新聞

影／藍白討論2026合作協議 陳智菡：絕不會視對方為雜質

民眾黨立院黨團主任陳智菡上午與秘書長周榆修等人前往國民黨中央黨部，討論2026年地方公職人員選舉藍白合作協議，經過一小時左右會議結束，陳智菡與國民黨文傳會副主委尹乃菁向媒體表示雙方早有合作默契，陳智菡語帶幽默表示「絕對不會視對方為雜質」。

民進黨桃園市楊梅議員初選出爐 民調最高是她

2026地方選舉，民進黨預計在桃園市楊梅區提名2席議員候選人，但有3人領表登記，初選結果今天出爐，現任議員鄭淑方民調成績0.4025居冠，新人項柏翰以0.1415居次，前里長黃盈淇0.0939位列第3名，另有0.3622無法選出。

國民黨桃園市議員預計提名37席 25日起領表登記

2026地方選舉，國民黨桃園市議員提名作業今天啟動，除新屋區無提名名額，全市其他13個選區（含原民）預計提名37席，婦女保障名額10席，本月25日至27日開放領表登記，登記人數超過提名人數將辦初選。

藍白政黨合作協議磋商 下午兩黨各自確認拍板後一同公布

迎戰2026，國民黨與民眾黨今上午針對政黨合作協議展開最後磋商，歷經近一小時討論，雙方已確立文字內容，將於下午兩黨的中央委員會及中常會拍板通過後，一同對外公布。

陳亭妃提高市早苗對比 謝龍介：出線後想洗白祝福她

民進黨台南市長參選人陳亭妃用日本首相高市早苗，「剛柔並濟」特質，指自己從政28年一路撐過來，也培養出同樣的韌性。競選對手國民黨立委謝龍介今天說，陳初選出線後就想要洗白，祝福她。現在台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。

「損害黨譽」確定不予懲處 李孝亮喊話黨內同志：初選階段克制

國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮，遭黨內前青工會幹部檢舉，罷免期間損害黨的形象，今早國民黨北市黨部公告，針對檢舉不予懲處。李孝亮今早掃街時受訪，他說，感謝委員秉公執法，更盼黨內同志在初選階段要克制，應該團結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。