陳亭妃提高市早苗對比 謝龍介：出線後想洗白祝福她

民進黨台南市長參選人陳亭妃用日本首相高市早苗，「剛柔並濟」特質，指自己從政28年一路撐過來，也培養出同樣的韌性。競選對手國民黨立委謝龍介今天說，陳初選出線後就想要洗白，祝福她。現在台南市民對他的肯定遠比4年前多，他會全力以赴。

陳亭妃接受聯合報專訪，指她已和賴清德總統見過面並請益，賴總統當面鼓勵她要加油。陳說，初選後大家沒嫌隙，「台南隊要大和解」，目標是2028年賴總統拚連任時，台南的得票數、得票率，都要贏過2024年。

陳亭妃也提及高市早苗，在外交場合展現親和與柔軟的一面，但在重大政治決策時，展現強硬立場，「女性領導可以在溝通上更細膩，但在面對挑戰時，同樣能展現堅定」，她在28年從政生涯中，也歷經不少攻擊與挑戰，「但我一路撐過來」，培養出同樣的韌性。

謝龍介今早到新北市汐止區，陪同爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，在汐止車站、公車候車亭和汐止市場拜票，助何在初選民調出線。

對於陳亭妃用高市早苗類比拉抬選情，謝龍介說，每個政治人物都可以做任何對比，激勵自己，提升自己，重點是選市長要帶給城市自信。

謝龍介指民進黨黨內初選2年打下來，從前行政院長蘇貞昌到多民立委，提出的背叛、傷害台派的情感等等，還有加上背後的集團，包括官司、勾結，這些都是民進黨初選時提出來的。陳亭妃出線以後，就想要洗白嘛，我們祝福她。

謝龍介表示，民進黨在台南市執政33年，他爭取的是台南市民想要異動。台南市民確實對民進黨比較疼惜，但是他們覺得33年夠了，因為這幾年來從光電、瀘渣案、官商勾結、消防採購，種種弊端層出不窮，所以台南鄉親希望能改變。

謝龍介說，他也跟台南鄉親報告過，市長只做4年，他會用4年的時間，改變過去的文化氣息，把官商勾結驅除，清理乾淨後， 再還給台南市民。市民對他的肯定跟鼓勵，遠比4年前更多，他會全力以赴。

2022年台南市長選戰，謝龍介挑戰爭取連任的民進黨候選人黃偉哲。黃拿下43萬3684票，得票率48.8%勝出。謝的得票數是38萬7731票，得票率43.63%落敗。

陳亭妃接受聯合報專訪表示，被問及最想對謝龍介說的話，她說「我會是台南市長」。記者黃義書／攝影