「損害黨譽」確定不予懲處 李孝亮喊話黨內同志：初選階段克制

國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮，遭黨內前青工會幹部檢舉，罷免期間損害黨的形象，今早國民黨北市黨部公告，針對檢舉不予懲處。李孝亮今早掃街時受訪，他說，感謝委員秉公執法，更盼黨內同志在初選階段要克制，應該團結。

台北市黨部針對17日召開第21屆紀律委員會第3次會議，有關李孝亮遭檢舉「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」，考紀委員認為，以提供資料無法確認其對本黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。

李孝亮說，昨天下午大概3點多到市黨部說明被檢舉的情況，並向委員陳述事實，並逐條反駁，「過程中以我陳述、他們不提問方式。」對於今早不懲處的結果，很感謝委員、常委秉公執法，這樣的結果也得知，此為無端指控，就是政治抹黑、污衊。

李孝亮呼籲，黨內同志在初選階段要克制，不應該讓大家看笑話，而是要黨內團結一致，用心在服務市民、選民身上。他也說，也希望黨部，針對檢舉的規範、門檻要做調整，在收到檢舉後應該先做事實查核，否則參選人被檢舉，仍要準備解釋函逐條反駁，曠日廢時。

媒體問到，罷免期間的夥伴賴苡任是否有關心，他說，賴苡任同樣也受到檢舉，都有給予加油和鼓勵。