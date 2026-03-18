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國民黨高市議員提名啟動 首梯3選區不列入原因複雜
國民黨高雄市黨部今公布高雄市議員選舉第一梯次提名登記事項，市黨部主委柯志恩表示，本次提名以 穩定現任、全力爭取」過半席次為目標，提名程序已經高雄市委員會通過，後續將送中央核定。
2026九合一選舉
國民黨首梯提名登記作業，訂3月23日至24日每日上午10時至下午4時領表，3月24日至26日受理登記。第一梯次共涵蓋12個選舉區，僅第8、第10及第12選區暫不列入，留待後續梯次辦理。
國民黨市黨部指出，第1選區提名2人，第2選區1人，第3選區3人（含婦女保障名額1人），第4選區5人（含婦保1人），第5選區2人（含婦保1人）。此外，第6選區提名2人、第7選區3人、第9選區4人、第11選區3人，均各含婦保名額1人；第13至第15選區則為山地原住民選區，各提名1人。
尚未納入第一梯次的選區，主要涉及複雜因素。據了解，第8選區（前金、新興、苓雅）與第10選區（前鎮、小港）因現任議員黃紹庭與曾麗燕分別捲入涉詐領助理費案，黃紹庭已遭判刑2年、緩刑5年，仍有意連任；曾麗燕一審遭判刑12年，若未獲改判恐難再戰，黨內決定將延後決策。第12選區為平地原住民選區，目前仍在協調。
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