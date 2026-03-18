可參加初選！罷吳青年李孝亮遭檢舉「損黨譽」考紀會不予懲處

國民黨內初選尚未登記，有意爭取參選的新人李孝亮，遭黨內具名檢舉，指去年大罷免期間，操弄興論惡意誣陷黨部，建請開除黨籍或撤銷其參選資格。國民黨北市黨部昨天下午開考紀會，會議結果認為檢舉信提供的資料，無法確認李孝亮對黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。

議員選舉初選登記在即，爭取中正萬華選區提名的李孝亮，遭檢舉擔任中正萬華區罷免案領銜人期間，多次言行失當，公然抨擊黨中央與地方民代，嚴重損害黨公信力。

檢舉信中並提到李夥同家屬操弄興論，惡意誣陷黨部（苦肉計脫罪），甚至其母多次主動聯繫媒體哭訴。雖李後公開回應自己選擇站出來是經思考後決定，不是被誰逼迫，但遭檢方偵辦後，為脫罪在媒體前改口稱前主委黃呂錦茹找他來的，企圖營造「什麼都不知道」的受害者形象。

檢舉人要求依黨章規定，針對其損害黨譽之行為予以嚴厲處分；建請提名委員會撤銷其參與本屆議員初選資格，以維護黨初選的公平性與正當性。

國民黨台北市黨部昨天召開考紀會，請市黨部相關人員和申請案當事人出席說明。會議結論出爐，北市黨部表示，有關李孝亮遭檢舉「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」，考紀委員認為，以提供資料無法確認其對本黨形象及其他事項有確定傷害，不予懲處。