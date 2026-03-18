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川伯動起來！夜赴淡江大橋考察風切聲 面對面回應里長

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談後，前往淡江大橋關心風切聲擾民問題。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談後，前往淡江大橋關心風切聲擾民問題。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川昨天前往八里區與多名里長及鄉親會面，傾聽基層心聲。鄉親反映淡江大橋夜間風切聲擾民，李四川晚間立即前往淡江大橋旁考察，並以實務經驗提出解方。李四川表示，專業問題須專業解決，城市治理不能紙上談兵，唯有站在第一線，才能快速務實地解決民眾問題。

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李四川持續走訪新北各地聆聽民意，昨日晚間與八里區多名里長及鄉親舉行客廳會，並針對里長及鄉親提出的問題與建議，直接給予回應與解答。

許多鄉親及里長反映，淡江大橋夜晚因風切產生的嗡鳴聲，造成當地居民夜間難以入眠、嚴重影響生活，李四川晚間也立刻前往淡江大橋旁的河畔實地考察，許多鄉親看見李四川到來感到驚喜，並立刻上前表達心聲。

李四川表示，根據相關單位初判，嗡鳴聲可能來自人行道扶手縫隙的風切共振，不少建築物也有類似狀況，透過吸音材料、封閉空隙等方式有望改善，據了解，相關單位鑑定報告即將出爐，預計4月底可完成改善。

八里區里長聯誼會長、訊塘里長張金貴在客廳會中特別提到，李四川在新北市副市長任內，協助完成商港七路徵收及增建當地排水箱涵，為地方發展及治水帶來顯著效益，新北市就是需要李四川這樣真正做實事的市長，站在第一線解決民眾問題。

李四川昨日在八里的客廳會持續到晚上10點，最後在當地鄉親熱情邀請下留宿一晚，今早與八里區調解會主席張義忠及前八里鄉長柯慶長等多名鄉親早餐會，持續聆聽基層心聲。

李四川強調，專業問題必須專業解決，公職生涯數十年來，他始終站在第一線，直面問題、快速解決，未來擔任新北市長，將秉持不變態度，以工程專業、理性務實的方式，全力為新北市民解決問題。

國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談後夜宿八里，今早持續與鄉親座談。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談後夜宿八里，今早持續與鄉親座談。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談，傾聽基層心聲。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川(圖中)昨晚前往八里區與多名里長座談，傾聽基層心聲。圖／李四川競選辦公室提供

李四川 淡江大橋 新北市選舉

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