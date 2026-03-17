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蔡美華邀林右昌掃街 張錦豪、朱誼臻勤拜票 爭取民進黨提名選新北議員

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供
爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，現任議員張錦豪和新人蔡美華、朱誼臻，爭取民進黨提名。蔡今由民進黨前秘書長林右昌陪同掃街拉票，張秀出前行政院長蘇貞昌相挺影像，朱也持續站路口、掃街，爭取在黨內初選出線。

2026九合一選舉

民進黨在新北市議員第11選區提名2人，3月23日至29日辦理初選民調。蔡美華「初選車掃」首場，邀請曾任基隆市長、內政部長的林右昌站台。

蔡美華表示，林右昌過去讓基隆煥然一新的市政經驗，是她最重要的學習榜樣，希望能藉此向其討教，將改變與進步的氣息帶進汐金萬地區。

林右昌肯定蔡美華擁有從中央到地方的完整歷練，是經驗豐富、能立即上手的專業幕僚，而非需要時間磨合的新手或素人。蔡美華也是深耕在地的市周雅玲，「唯一嚴選、唯一推薦」的接班人，讓蔡美華進入新北市議會，地方鄉親絕對可以放心。

張錦豪近期持續在地方走動，號召支持者助他出線。張昨天在臉書上傳「護國院長蘇貞昌 唯一推薦張錦豪」影片。蘇在一場餐會中，喊出11月28日（投票日）3張票，市長蘇巧慧、市議員張錦豪跟里長。

朱誼臻日前開啟「馬拉松模式」，表示她不是在站路口、掃街拜票，就是在前往拜訪的路上。真的是馬不停蹄，一天當兩天用，「初選最後一哩路，我們一起走，拜託大家。」

爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供
爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供

爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供
爭取民進黨提名參選新北市第11選區市議員的蔡美華，今邀曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長的林右昌陪同掃街。圖／蔡美華提供

蘇巧慧 張錦豪 蘇貞昌

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