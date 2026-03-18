人物側寫／陳亭妃想當「姐姐市長」 先化解綠色執政疲乏

民進黨台南市長參選人陳亭妃長期深耕台南，雖在綠營優勢選區，卻始終不是民進黨在台南主流派系，少了高層關愛眼神，但憑藉著服務不分藍綠的口碑，反而在地方打破藍綠藩籬。這回打出「姐姐市長」招牌，要為綠營守住南部重要的灘頭堡。

陳亭妃踏入政壇時才廿三歲，從有線地方電視台主播，轉戰台南市議會，再到立法院，現在已是五連霸的資深民進黨立委。選區在台南，外界看她經營容易，但深綠區往往黨內競爭格外激烈，台南綠營從賴清德以降仍是以新潮流為大宗，與陳亭妃分屬不同陣營。不過，黨內競爭也造就她一路走來的戰鬥性格。

為了捍衛自己參選民進黨中常委的權利，陳亭妃即便遭所屬派系正國會除名，也在所不惜，最後還憑個人之力當選；此次黨內市長初選，更在新系大軍壓境下，力挫賴總統頭號子弟兵林俊憲。

黨內初選時，對手批評她「和藍營關係太好」，但陳亭妃解釋，這其實是服務不分藍綠的證明，連在眷村，她都有辦法靠著扎實服務，突破民進黨同溫層，改變選票結構。

這回市長選戰，陳亭妃目標成為台南四百年來第一位女市長，除了凸顯女性堅毅，也透過舉辦親子活動時，大人、小孩稱她「妃妃姐姐」，塑造柔和一面。她笑說，台中有「媽媽市長」，現在她就是要成為台南的「姐姐市長」。

只是，民進黨在台南長期執政，近年頻頻出現光電、黑金等負面新聞，如何化解選民對綠色執政的疲乏感，是她想成為「姐姐市長」的第一道考驗。