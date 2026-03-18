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陳亭妃：我來做桶箍 撐住賴總統本命區

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋萬于甄／連線報導
陳亭妃接受聯合報專訪表示，與國民黨台南市長參選人謝龍介交手五次有戰績，被問及最想對謝龍介說的話，她開嗆「我會是台南市長 ! 」記者黃義書／攝影
陳亭妃接受聯合報專訪表示，與國民黨台南市長參選人謝龍介交手五次有戰績，被問及最想對謝龍介說的話，她開嗆「我會是台南市長 ! 」記者黃義書／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃接受本報專訪，首度透露在通過黨內初選後，已和賴清德總統見過面、請益，賴總統也當面鼓勵她要加油。陳說，初選後大家沒嫌隙，「台南隊要大和解」，目標是二○二八年賴總統拚連任時，在台南的得票數、得票率，都要贏過二○二四年。

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陳亭妃表示，她設定的目標，不和別人比較，而是和自己比賽，因為台南在二○二四年總統大選，已經是得票率最高的縣市，所以她向賴總統說：「這次參選不只是要當選，更要奠下二○二八大選的扎實基礎，一定要贏過二○二四。」

陳亭妃說，賴總統對台南太熟了，所以兩人見面除了互道加油，很多事情都盡在不言中；二○二八年大選，藍白合機會更大、綠營面對的挑戰更強，她會在台南撐住賴總統政治本命區。

談到黨內整合，陳亭妃說，初選時不論遭受任何攻擊，她沒回過一句話，因為她知道未來要當「桶箍」的人，若回了一句話，以後要怎麼去面對所有同志？所以寧可當作是洗禮，初選過後就不會再放在心上；未來包括正副議長選舉，她絕對支持民進黨提名人選。甚至，若大家討論後，認為該邀請初選對手林俊憲到競選團隊扮演更重要角色，她也會去邀請，「台南隊要大和解，共同面對下一個里程碑」。

陳亭妃表示，過去有人笑稱「在台南，民進黨連提名一顆西瓜都會當選」，所以，民進黨更不能分裂讓支持者失望，派系是一回事，團結才是重要的方向。

她昨天特別拜會市黨部主委、立委郭國文，也是初選後雙方首度同台，被解讀為釋出破冰訊號。郭國文還拿出「屠龍刀」道具，展現合力對決國民黨市長參選人謝龍介之意。謝龍介則反批郭國文政治心機「愈來愈厲害」，並稱這場綠營內部的角力戲碼，「我們就等著看吧」。

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