陳亭妃看齊高市 自稱「透明人」要改變台南

二○二六台南市長選戰，藍綠將由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃。台南向來是民進黨鐵票區，更成不能輸的關鍵一役。陳亭妃接受聯合報專訪時表示，國民黨總說民進黨在台南執政太久，因此「要改變」，但她才是最早喊出「改變」的人，要打破台南建城四百年來未出現過女市長的紀錄。

陳亭妃指出，民進黨在台南長期執政，外界常以「執政疲乏」批評，但改變未必一定是政黨輪替，「最早喊出改變的人，其實是我」。她強調，女性執政可以跳脫過去政治框架，帶來不同的治理思維與政策重點。

談到女性領導風格，陳亭妃提及日本首相高市早苗的「剛柔並濟」特質。她說，高市早苗在外交場合展現親和與柔軟的一面，但在重大政治決策時則展現強硬立場，「女性領導可以在溝通上更細膩，但在面對挑戰時，同樣能展現堅定」，而自己在廿八年從政生涯中，也歷經不少攻擊與挑戰，「但我一路撐過來」，也培養出同樣的韌性。

對於未來市政，陳亭妃表示，台南未來發展將以科技、觀光與農業為三大軸線。她提出推動「農漁四季」與「五大觀光軸」，結合台南四百年歷史文化，並強調台南既是科技重鎮，也是觀光城市。她也承諾，未來若當選市長，將盤點六都社福制度，「台南輸人家的部分，要補齊」，讓市民更有安全感。

交通建設也是重要施政方向。陳亭妃指出，台南未來交通規畫，將以捷運半環狀路網為目標，包括藍線延伸線接高鐵、深綠線連結南科園區，以及紅線銜接高雄，讓科技人才與產業交通更便利。她也提出「鐵馬台南行」，希望整合目前零散的自行車道，發展休閒觀光。

談到要與謝龍介對決，陳亭妃直言，「我對他熟透了」，兩人過去在選舉中已交手五次，「這是有戰績的」，台南選民也對彼此的政治風格與能力都非常熟悉。

話鋒一轉，陳亭妃也質疑謝龍介在地方的「黏著度」，「當台南有事情的時候，謝龍介在哪裡？」她強調，自己在地方服務廿八年，始終沒有離開這塊土地，與基層保持密切互動。

她說，在市民面前，自己就像個「透明人」，所有事情都攤在陽光下，完全可以接受檢驗。她也相信，誰適合當市長，台南選民心中都有一把尺。