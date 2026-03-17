基市府下修停班停課基準 童子瑋自稱先提出、肯定市府跟進

基隆市政府今天宣布，天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，從350毫米下修至200毫米，並依分區判定、分層啟動原則運作。基隆市議長童子瑋得知後說，是他率先提出與雙北脫鉤放假的想法，市府「再次宣布跟進」，給予肯定。

民進黨徵召童子瑋參選基隆市長，挑戰爭取連任的現任市長謝國樑。童在今年1月間提出重陽敬老金、三節慰問金加倍發政見，謝陣營回應會研擬最能精準照顧長者方案，童稱市府將跟進，但藍營反擊，童是「先佔功、再開價」，這種選戰操作恐怕只會讓市民覺得好笑。

基隆市副市長邱佩琳今天說，市府依據海大研究報告做出調整，以保障市民安全是最優先考量，未來24小時預估雨量達200毫米，可能會影響到民眾上班或上課，就採行「分區判定、分層啟動」的彈性判斷機制，更精準掌握災害風險。

童子瑋說，基隆市因特殊地形與位置，每逢鋒面或颱風影響，就算即使累積雨量未達中央標準，部分地區也可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，災害風險相對較高。去年11月的颱風釀災，他就提出與雙北脫鉤放假的想法。

童子瑋指出，市府訂定最新規範，今年起停班停課採行「分區判定、分層啟動」的彈性機制，是再次跟進他的政見。對於市府修正政策，秉持良性競爭的態度，他給予正面的肯定。未來他會繼續提出更好的市政意見，只要市府願意跟進，他絕對不批評、不攻擊，打一場正面陽光的選戰。