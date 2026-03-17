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參選到底？謝衣鳯地方黨部掛個人看板 柯呈枋質疑不公
國民黨立委謝衣鳯爭取代彰化縣長提名，今天下午在埔鹽鄉民眾服務社大門掛起首面「彰化創新局」看板，以粉紅色系向鄉親問好，引來同樣爭取提名的前彰化副縣長柯呈枋質疑。柯說，黨部不是個人的競選總部，更不是提前開跑的跳板。
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不過，民眾也發現看板內容為「彰化創新局」，卻不見國民黨徽，屬於個人形象看板；謝衣鳯指出，看板代表她參選縣長的決心沒有改變，不論未來是初選或徵召，只要獲得提名，一定戰到底。
民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月淡定表示，基層跑行程時早感受到謝衣鳯強烈的企圖心，對於她看板掛出不意外。她說，尊重對手的人選，自己會提出負責任的政策，爭取更多選民認同與支持。
針對謝衣鳳在鄉鎮黨部與民眾服務社掛設看板，柯呈枋表示，如果黨部主委是為了輔選黨正式提名人，在各地設置宣傳看板，這是為整體勝選努力，大家自然樂見其成；但若是在提名尚未確定前，就先行大規模鋪設個人形象，究竟是輔選還是自選，社會自有判斷。
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