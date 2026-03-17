客家集結立院挺選竹縣長 徐欣瑩拋推動客庄振興、客語文化傳承

台北市新竹縣同鄉會號召台北市客家中原崇正會、台北市客家里長聯誼會等客家社團今日下午於立法院，舉辦「客家領袖守護客家人才」記者會，支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。徐欣瑩公布客家政策，包含推出客語親子計畫、振興客庄產業、設置鄧雨賢音樂館等客家特色共融園區、打造客家文化廊帶等，目標是將新竹縣打造為國際客家中心。

今日記者會與會者包括台北市新竹縣同鄉會輔導理事長黃清富、創會理事長陳石山律師，台北市政府市政顧問副總召集人曾麗卿，台北市客家中原崇正會理事長蘇文龍，台北市客家里長聯誼會會長沈鳳雲；立委邱鎮軍、台北市議員郭昭巖現身給予徐欣瑩支持。此外，台北市苗栗同鄉會、台北市客家文教發展協會、台北市客家文教發展協會、台北市客家自強會、北區客家會、平原同鄉會、永定同鄉會等超過20個客家社團領袖或代表出席，支持客家籍的徐欣瑩。

黃清富表示，新竹縣是科技城，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，具備國際視野、也曾得到美國太空總署NASA獎學金，徐欣瑩是難得的人才，希望徐欣瑩能打破當時全國最高17萬多票的紀錄。

邱鎮軍表示，感謝這麼多客家鄉親支持客家女兒，並提到目前全台客籍的縣長只剩下苗栗縣、新竹縣和台東縣，但新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴任期即將屆滿，但客家人口在全台有4、500萬，客家籍的縣長不應該這麼少。徐欣瑩在立法院問政用心、能力優異，尤其新竹縣作為科技重鎮，像徐欣瑩這樣的人才擔任縣長，一定可以讓新竹縣更加欣欣向榮，希望鄉親在下周電話民調「唯一支持徐欣瑩」。

徐欣瑩說，他從小在客家庄出生、讀書、長大，客家對他來說就是生活，所以客家文化的傳承就是他一定要做的事。所以今日也公布客家政策，包含客語傳承、客庄產業振興、客家音樂文化藝術發展等三大面向。會延續楊文科好的客家政策並深化，另外將推出客語親子計畫、客語小老師培訓計畫，並增加更多親子類的客家活動，如客家食農餐桌計劃、客家野餐音樂會等，讓孩子在完全的客語環境中學習。

徐欣瑩表示，「客庄產業振興也代表客家文化的傳承與延續」，未來將引入專業設計行銷團隊，打造特色客家文化廊帶，並為客庄特色物產量身打造包裝，至各縣市舉辦展售會推廣，並以「新竹縣客庄精品」參與國際展售會；加強與國內外旅行社的合作，客製化客庄旅遊套裝行程，提升遊客的體驗品質。

徐欣瑩提到，客家音樂、文化及藝術是台灣珍貴的文化命脈。未來當選新竹縣長，她將規畫設置鄧雨賢時空音樂博物館，展覽其手稿、留聲機等古物，透過AI科技將典藏文物數位化、科技化並進行互動體驗；此外，將打造客家特色共融式樂園，如設置國寶級劉興欽老師漫畫人物主題樂園、發明樂園；並提倡國中小每年舉辦客語音樂會、舉辦校際客語歌唱競賽等。