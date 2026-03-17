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王義川、何志偉皆表態力挺 支持黃世杰出戰桃園市長

中央社／ 台北17日電

外傳民進黨擬提名法務部政務次長黃世杰，挑戰現任桃園市長張善政。對此，民進黨立委王義川說，「我全力支持。現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。總統府副秘書長何志偉今天也表態，「全力支持黃世杰」。

2026九合一選舉

民進黨布局2026桃園市長的可能人選，包括王義川、何志偉、黃世杰都被點名。日前傳出黨主席賴清德已鎖定黃世杰挑戰張善政。

對此，黃世杰15日受訪表示，他在行政團隊工作，以現在的工作為重，不過黨若徵召，他當然全力以赴。

王義川昨天透過社群平台Threads發文表示，他看到黃世杰願意參戰桃園市長，「太好了」。這局他挺黃世杰，所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市，「我全力支持。現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。

何志偉透過幕僚發聲明表示，黃世杰是溫暖的同事，更是桃園市長最好的人選，「我全力支持黃世杰」。他也說，「只要桃園需要我，再遠再晚，我會在」。

王義川 何志偉 黃世杰 民進黨 桃園

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