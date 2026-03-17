聽新聞
0:00 / 0:00
王義川、何志偉皆表態力挺 支持黃世杰出戰桃園市長
外傳民進黨擬提名法務部政務次長黃世杰，挑戰現任桃園市長張善政。對此，民進黨立委王義川說，「我全力支持。現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。總統府副秘書長何志偉今天也表態，「全力支持黃世杰」。
2026九合一選舉
民進黨布局2026桃園市長的可能人選，包括王義川、何志偉、黃世杰都被點名。日前傳出黨主席賴清德已鎖定黃世杰挑戰張善政。
對此，黃世杰15日受訪表示，他在行政團隊工作，以現在的工作為重，不過黨若徵召，他當然全力以赴。
王義川昨天透過社群平台Threads發文表示，他看到黃世杰願意參戰桃園市長，「太好了」。這局他挺黃世杰，所有選市長的主客觀條件、市政熟悉度、學經歷、在地人和，都非常適合桃園市，「我全力支持。現在就等選對會完成程序，我們大家就拚了」。
何志偉透過幕僚發聲明表示，黃世杰是溫暖的同事，更是桃園市長最好的人選，「我全力支持黃世杰」。他也說，「只要桃園需要我，再遠再晚，我會在」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。