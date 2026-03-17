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民進黨桃園議員提名 桃園、龍潭選區初選民調出爐

中央社／ 桃園17日電
民進黨桃園市議員4個選區超額、進行初選民調，中央黨部今天公布桃園區、龍潭區初選民調結果。圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
民進黨桃園市議員4個選區超額、進行初選民調，中央黨部今天公布桃園區、龍潭區初選民調結果。圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

民進黨桃園議員4個選區超額、進行初選民調，中央黨部今天公布桃園區、龍潭區初選民調結果，桃園區6搶5，前時代力量議員簡智翔落選；龍潭區2搶1，正國會新人張贊聞落選。

2026九合一選舉

民進黨桃園市議員12個選區共預計提名26席，共有30人登記，其中第1選區（桃園）、第4選區（蘆竹）、第9選區（楊梅）、第10選區（龍潭）4個選區超額，需進行初選民調。

中央黨部今天公布桃園區、龍潭區電話民調結果，桃園區提名5人、登記6人，民調結果由高到低為黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲、李柏瑟、簡智翔，前4名為現任議員，落選的簡智翔為前時代力量議員。

龍潭區提名1人、登記2人，為張肇良、張贊聞，民調結果現任議員張肇良成績最高過關，正國會支持的新人張贊聞落選。

民進黨桃園市黨部指出，最後提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準，今晚將執行蘆竹區、楊梅區初選民調；蘆竹區提名2人、登記4人，為簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟，楊梅區提名2人、登記3人，為黃盈淇、鄭淑方、項柏翰。

民進黨 桃園 議員

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