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綠「妃憲」破冰郭國文猛批謝龍介 謝回酸：綠營角力戲碼等著看

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市長參選人、立委謝龍介（中）今被民進黨台南市黨部主委郭國文頻頻點名，謝龍介回應，今天是陳亭妃找郭國文尋求大和解，郭卻扯到他身上，暗諷「國文舞劍，不知意在何人」。圖／讀者提供
國民黨台南市長參選人、立委謝龍介（中）今被民進黨台南市黨部主委郭國文頻頻點名，謝龍介回應，今天是陳亭妃找郭國文尋求大和解，郭卻扯到他身上，暗諷「國文舞劍，不知意在何人」。圖／讀者提供

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今拜會南市黨部主委、立委郭國文，外界解讀是「妃憲之爭」破冰之勢，不過郭國文在記者會上頻頻暗嗆國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表現差，對此，謝龍介回應說，郭政治角力「越來越厲害」，這場綠營角力戲碼「我們就等著看吧！」。

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謝龍介認為，郭國文政治心機「越來越厲害」，3個月前才公開批評陳亭妃是「背骨偽君子」，不僅傷害台派，更指控其為「電廠門神」，然而，今天陳亭妃尋求大和解，郭國文卻拿出屠龍刀？「國文舞劍，不知意在何人」。

謝龍介說，郭國文表面上與陳亭妃會面，實則言不由衷、另有所圖，期間更不斷評論謝龍介與賴清德的關係，這場綠營內部的角力戲碼，「我們就等著看吧！」。

另外，針對近期有民調顯示，謝龍介落後陳亭妃23％，他說，許多鄉親朋友相當著急，紛紛致電安慰、鼓勵，但他相信自己是真的會贏。謝龍介提到，2022年首次參選台南市長時，即便民調比今年更加不看好，甚至到投票當月還有民調顯示輸45％，不過，最終只以5%惜敗。

他說，台南在民進黨長期執政下，國民黨支持者被訪問時，會偏隱性，支持率普遍被低估，此外，這回公布民調是用全市話調查，青壯年與年輕人比例會偏低，然而，這些族群都是支持政黨輪替，換人做看看的主力。

謝龍介再次強調，自己很有信心，如今距離年底投票還有8個月，藍白選民到投票那一天，終究會站出來，挺政黨輪替，因此，現在民調落後相信大家都不意外，而自己早就做好準備，這會是一場逆風前行，扶搖直上的路途，會拿出表現，讓更多的人決定一起成就政黨輪替。

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