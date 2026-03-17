排不出選戰行程？黃國昌：各團隊自有節奏與方式

遭指「排不出選戰行程」的台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，各團隊自有節奏與方式，不因媒體報導影響工作行程與節奏。

他說，他1天24小時除陪家人都在工作，如與中國國民黨協商、處理黨內地方（選戰）布局、與民眾黨立法院黨團開會及準備新北選戰等。民眾黨地方活動仍持續進行，包括日前競選總部又招募1批新志工，會幫忙在地方發文宣品與宣傳活動，選戰活動歡唱巴士也在巡迴。

鏡週刊報導，黃國昌遭爆「排不出選戰行程」，近3週公開行程多是空戰，陸戰行程甚至比前民眾黨主席柯文哲少，「棄守陸戰、坐等藍白合」質疑已在白營內部蔓延。

至於民眾黨籍立委李貞秀的立委資格爭議，黃國昌在政見記者會接受媒體聯訪表示，如果真的認為李貞秀不符資格，為何當初要認定她具候選人資格。前總統蔡英文從未以此刁難陸配，但總統賴清德就任後放任國家機器霸凌。

此外，在社群網站Threads開通帳號的黃國昌表示，現在電視台政論節目幾乎都在「黑」民眾黨，既然無法控制、改變電視台內容與生態，就只能盡量擴大社群聲量，希望增加發聲管道，也能與青年多互動。