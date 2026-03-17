蔡英文宜蘭爬山 不忘介紹林國漳「下屆縣長」人選爭取支持

前總統蔡英文今天到宜蘭縣仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及冬山鄉長林峻輔等人全程陪同，蔡英文面對媒體詢問是否推薦林國漳？她笑說，「今天是來爬山的」，不過在面對熱情粉絲時，介紹林國漳是「下屆縣長」人選，希望多給予支持。

蔡英文退休後愛爬山，今到宜蘭登山走步道、羅東爐源寺上香，接著轉往瑪利亞老人長照中心關心長者。上午抵達仁山步道時，由縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、縣黨部主委邱嘉進等人陪同起登，沿途遇到很多熱情民眾高喊「總統好」、「妳是我的偶像」，還有人要合影當生日禮物。

蔡英文登山步行的速度並不慢，流汗微喘，她說，就是多走走，把呼吸調好就好。林國漳稱讚小英總統，「同樣都是屬猴的，總統體力這麼好」；蔡英文說，林國漳以後當縣長，每天要走路，要去看縣民，「他做縣長以後會更強壯」。

一路上遇到很多熱情粉絲，蔡英文開口介紹，身旁的這位林國漳是「下屆縣長」人選，希望多支持，林站在一旁微笑以對。

面對前總統鼓勵加持，林國漳說，跟總統來爬山，最主要讓總統看到宜蘭的美，也可以從這個仁山苗圃遠眺到我們宜蘭的精神指標——龜山島，是很好的體驗，同時也跟總統說明他之前所提出的森林政策，把宜蘭建設成一個更美麗的一個城鄉，森林裡面的美好都市。

前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供