快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文宜蘭爬山 不忘介紹林國漳「下屆縣長」人選爭取支持

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供
前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供

前總統蔡英文今天到宜蘭縣仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及冬山鄉長林峻輔等人全程陪同，蔡英文面對媒體詢問是否推薦林國漳？她笑說，「今天是來爬山的」，不過在面對熱情粉絲時，介紹林國漳是「下屆縣長」人選，希望多給予支持。

2026九合一選舉

蔡英文退休後愛爬山，今到宜蘭登山走步道、羅東爐源寺上香，接著轉往瑪利亞老人長照中心關心長者。上午抵達仁山步道時，由縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、縣黨部主委邱嘉進等人陪同起登，沿途遇到很多熱情民眾高喊「總統好」、「妳是我的偶像」，還有人要合影當生日禮物。

蔡英文登山步行的速度並不慢，流汗微喘，她說，就是多走走，把呼吸調好就好。林國漳稱讚小英總統，「同樣都是屬猴的，總統體力這麼好」；蔡英文說，林國漳以後當縣長，每天要走路，要去看縣民，「他做縣長以後會更強壯」。

一路上遇到很多熱情粉絲，蔡英文開口介紹，身旁的這位林國漳是「下屆縣長」人選，希望多支持，林站在一旁微笑以對。

面對前總統鼓勵加持，林國漳說，跟總統來爬山，最主要讓總統看到宜蘭的美，也可以從這個仁山苗圃遠眺到我們宜蘭的精神指標——龜山島，是很好的體驗，同時也跟總統說明他之前所提出的森林政策，把宜蘭建設成一個更美麗的一個城鄉，森林裡面的美好都市。

前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供
前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供

前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳（蔡英文後方黑衣者）是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供
前總統蔡英文到宜蘭登山走步道，縣長參選人林國漳全程陪同，雖說此行是來爬山，但是遇到熱情粉絲時，推薦林國漳（蔡英文後方黑衣者）是「下屆縣長」人選，希望大家支持。圖／民眾提供

陳俊宇 蔡英文 林國漳 宜蘭縣選舉

延伸閱讀

影／宋楚瑜過生日 童子瑋促成蔡英文、宋楚瑜視訊連線

蔡英文來基隆為童子瑋助攻加分 藍營稱童「可能還沒準備好當市長」

藍白合新里程碑！賴香伶上任苗栗副縣長 政壇：鍾東錦競選連任加分

童子瑋與賴總統關係匪淺又獲蔡英文加持 蔡訪基隆問童市政

相關新聞

陳亭妃拚破冰拜會台南市黨部 郭國文持屠龍刀劍指謝龍介

民進黨台南市長初選「妃憲之爭」雖已告一段落，但立委陳亭妃與林俊憲陣營在初選期間互動緊張，選後黨內整合一度陷入膠著。陳亭妃今赴台南市黨部拜會主委、立委郭國文，也是初選後雙方首度同台，被外界解讀為釋出破冰訊號；郭國文更拿出「屠龍刀」道具，呼籲黨內團結一致、全力迎戰國民黨。

「妃龍大戰」民調 陳亭妃53%領先 謝龍介15%支持者倒戈

台南市長選戰開打，由民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，TVBS民調中心昨公布最新民調，結果顯示，在有投票意願選民中，陳亭妃支持度高達53%，領先謝龍介的30%，差距達23個百分點；另上屆台南市長選舉投給黃偉哲者，有83%會投給陳亭妃，有8%會轉投謝龍介；而上次投給謝龍介者，有15%表示將轉支持陳亭妃。

「奇兵」謝震武稱2026不會缺席 蔣萬安大方祝福

2026民進黨派誰挑戰北市長蔣萬安，人選未定。高雄市長陳其邁日前點名律師兼主持人謝震武，媒體報導，謝今強調2026絕不會缺席，「會在節目專訪六都主要政黨參選人」。蔣今被問此事看法，蔣說，「小武哥風範確實令很多人欣賞，也祝福小武哥收視長紅。」

蔡英文宜蘭爬山 不忘介紹林國漳「下屆縣長」人選爭取支持

前總統蔡英文今天到宜蘭縣仁山步道登山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及冬山鄉長林峻輔等人全程陪同，蔡英文面對媒體詢問是否推薦林國漳？她笑說，「今天是來爬山的」，不過在面對熱情粉絲時，介紹林國漳是「下屆縣長」人選，希望多給予支持。

立院通過718億元先行動支預算 何欣純：總預算三讀才能守護民眾權益

立法院會日前通過718億元新興計畫預算先行動支案，對此，民進黨下屆台中市長提名人何欣純今天呼籲不分朝野立委應該盡速審議今年度的總預算案，真正的三讀通過，才能夠真正守護民眾的權益和支持地方的建設。

黃國昌排不出選戰行程？蘇巧慧：節奏不同 我是活力滿滿搖滾樂

民眾黨新北市長參選人黃國昌遭媒體報導指「排不出選戰行程」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，每個參選人節奏不同，有人是華爾滋、有人是探戈，「我是活力滿滿的搖滾樂」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。